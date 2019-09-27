Всё выше и выше: в России запретили курить на балконах
Новые требования пожарной безопасности запрещают курить на балконах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«Курение на балконе подпадает под категорию «открытого горения», соответственно, оно также будет запрещено», – сказали в пресс-службе ведомства.
Изменения вступят в силу в течение 10 дней после подписания российским правительством соответствующего постановления.
Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило ряд новых требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. В частности, новым законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров отелей.
Нарушители правил пожарной безопасности могут быть привлечены к административной ответственности и наказаны штрафом.
08:25 27/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.