Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Видеофакт: открыли доступ к пульту управления четвертым энергоблоком ЧАЭС

Пульт управления четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС показали на видео В Чернобыле готовят новые маршруты для туристов из-за их огромного наплыва.

Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока ЧАЭС

В Чернобыле готовят новые маршруты для туристов из-за их огромного наплыва.
Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало ТСН.

Как отмечается, руины этой части электростанции до сих пор источают радиацию, в 40 тысяч раз превышающую норму.

На сотрудников СМИ надели специальные защитные костюмы, у пульта управления они находились не более пяти минут.


"За один только месяц больше туристов, чем за весь 2015 год. Чернобыль переживает настоящий туристический бум. Только с начала года здесь побывало почти 85 тысяч туристов. Поэтому для них уже готовят новые, еще более экстремальные маршруты", - отмечается в материале.

При этом говорится, что открыли доступ к пульту управления четвертым энергоблоком, откуда все начиналось.

"Для многих оно стало известно только лишь после сериала Чернобыль, а для меня оно очень сложное", - говорит заместитель технического директора ЧАЭС по безопасности Александр Новиков. В ту ночь на пультом был его товарищ - Леонид Топтунов, именно он помогал локализовать аварию и подавал воду в реактор. Меньше чем через три недели после этого умер, пишет korrespondent.net
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Масловский
Я не против, я ЗА!
Анатолий Лебедько
Магiлёўскiя «#Бурбалкi» – о плачущем Марзалюке,...
Владимир Подгол
Журналистам цитаты учить и гарелочку пить.
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru