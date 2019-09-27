Во Франции 30 сентября объявлено днем траура по Жаку Шираку
Поминальная служба по политику состоится в парижском соборе Сен-Сюльпис 30 сентября в полдень.
Во Франции 30 сентября станет днем общенационального траура по бывшему президенту Жаку Шираку. Об этом сообщил Елисейский дворец.
В сообщении указывается, что поминальная служба по политику состоится в парижском соборе Сен-Сюльпис 30 сентября в полдень. С 21:00 все граждане смогут приходить в Елисейский дворец для того, чтобы выразить свои соболезнования в траурной книге.
Зять Ширака Фредерик Сала-Бару сообщил 26 сентября, что экс-президент умер в окружении своих близких, пишет korrespondent.net
07:55 27/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.