В Заславле из горящей школы вывели более 730 человек

ЧП в учебном заведении в Минском районе произошло в среду, 25 сентября, проинформировали в пресс-службе областного УМЧС.





Утром, примерно в 10.30 часов, из СШ №2 в Заславле на номер дежурного поступил звонок о пожаре. Спасатели незамедлительно выбыли на место чрезвычайного происшествия, но до их прибытия администрация самостоятельно приступила к эвакуации.





– К прибытию подразделений МЧС руководство учебного заведения успело вывести из здания 738 человек, из которых 62 – учителя, а 676 – ученики школы. Никто не пострадал, – уточнили в пресс-службе.







