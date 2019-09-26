Мэр Вильни просит у Беларуси доступ к мониторингу среды с БелАЭС

Шимашюс попросил у него дать возможность получать напрямую с Белорусской АЭС данные мониторинга окружающей среды, пишет ru.delfi.lt.





"Посол пытался рассказывать, что все с ней хорошо. Я четко информировал, что нам естественным образом не хватает доверия, действительно ли там все хорошо. Я информировал посла, что если уж они готовятся ввести эту атомную станцию ​​в эксплуатацию, с чем мы совершенно не согласны, то мы бы хотели видеть природоохранные данные онлайн, постоянно, на месте, а не через какую-то систему информирования", — заявил виленский мэр.





Он подчеркнул, что в Литве пока нет доверия к белорусской информации по АЭС, и получить его можно только через полное раскрытие информации.









Также Шимашюс сообщил дипломату, что Литва хочет поддерживать соседские отношения "и что очень бы хотелось, чтобы Беларусь была самостоятельной страной, а не сателлитом России".





Между столицами Беларуси и Литвы около 20 лет назад было подписано соглашение о сотрудничестве. Но, говорит виленский мэр, на сегодня никакого сотрудничества нет. Сам Шимашюс объявлен персоной нон грата в России, поэтому он не знает, может ли приехать в Беларусь: в нашу страну запрещен въезд лицам, находящимся в российском "черном списке".





Литва считает, что строительство БелАЭС в 50 км от Вильни нарушает требования безопасности и охраны окружающей среды. Беларусь отрицает эти претензии.