На «Белшине» отказались увольнять работника

Попытка увольнения и отъезда на работу в Латвию на заработки обернулась настоящим преследованием со стороны несговорчивого нанимателя. Представители «Белшины» угрожают электрику Сергею Кудряшеву милицией и розыском. Более того, пытаются «опросить» родных и взять у них «показания» по поводу местонахождения Сергея, передает praca-by.info





Работник завода крупногабаритных шин ОАО «Белшина» попытался расторгнуть трудовые отношения с нанимателем по соглашению сторон, однако тот отказал сотруднику. Сергей Кудряшов к моменту отказа уже имел договоренность о приеме на работу в Латвии и открытую визу. Работник принял решение в любом случае ехать на новое место работы, несмотря на то, что за невыход на старое место работы ему грозило увольнение за прогул.





История получила неожиданное развитие, когда 25.09 работнику на вайбер начали приходить сообщения от представителей предприятия, в которых те угрожали заявлением в милицию и розыском работника. Также в сообщениях шла речь о том, что Сергею Кудряшову могут ограничить возможность выезда за границу страны. После того, как работник указал что он уведомил по телефону начальство о своем увольнении в одностороннем порядке, Сергею было заявлено что в любом случае будут «опрошены» его родственники, у которых возьмут «показания».







