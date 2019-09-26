Напомним, пожар на территории молочной фермы в деревне Буда-Головчицкая вспыхнул днем 9 сентября. На складе горела солома.





Спасатели ликвидировали возгорание. А в больницу с ожогами 20% тела доставили работника хозяйства, который спасал привязанного к опоре горящего склада коня.





Мужчина умер.