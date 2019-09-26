Мужчина, который спас колхозного коня с горящей фермы в Наровлянском районе, умер от ожогов
Работник хозяйства «Владимировский-Головчицы», который во время пожара бросился в горящий ангар, чтобы спасти привязанного коня, умер, сообщили TUT.BY на предприятии.
Напомним, пожар на территории молочной фермы в деревне Буда-Головчицкая вспыхнул днем 9 сентября. На складе горела солома.
Спасатели ликвидировали возгорание. А в больницу с ожогами 20% тела доставили работника хозяйства, который спасал привязанного к опоре горящего склада коня.
Мужчина умер.
19:18 26/09/2019
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