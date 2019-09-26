



И в этом году начала реализовывать этот план, рассказывает Еврорадио





"Что я поняла. Открывать классы нужно там, где вы есть. Не ждать, пока кто-то откроет. Разговаривать с отделом образования, ведь школа мало что решает. Не идти в конфронтационном режиме, а спокойно, но настойчиво и непреклонно идти к цели", — рассказывает Еврорадио Алла Адамович.





Русскоязычная действительность

Белорусскоязычная мать начала с того, что нашла для дочерей школу, которая по уставу является белорусскоязычной, и подала туда заявления. Но вдруг оказалось, что устав — это одно, а действительность — другое. Накануне учебного года Алла узнала, что в Вертелишковской школе последние годы обучаются по-русски.





"В принципе, и в школе, и в отделе образования мне шли навстречу. Но спрашивали, почему пришли за несколько дней до 1 сентября, — рассказывает Еврорадио Алла Адамович. — У меня был единственный аргумент — я подаю документы в белорусскоязычную школу, где должны учиться на белорусском".





В отделе образования Гродненского района Алле сказали, что устав школы не менялся, но в стране два государственных языка. Это обстоятельство позволяет преподавать на русском в каждой школе, что бы ни было написано в её уставе.









"Я была удивлена, что беларусскоязычная школа обучает по-русски. Но оказалось, что последние 11 лет Вертелишковская средняя школа, по уставу белорусская, уже не учит детей по-белорусски. Последний белорусский класс как раз только выпустился, — продолжает Алла. — В отделе образования вообще говорили, что только за открытие белорусскоязычных классов, но родители сами не хотят, чтобы их дети учились по-белорусски".





Несговорчивые родители

Чиновники добавили, что для создания белорусскоязычного класса необходимо 12–15 учеников, которые хотели бы учиться по-белорусски. Эта беседа происходила 28 августа — за несколько дней до школьной линейки.





Алла Адамович попыталась убедить родителей отдать детей в белорусскоязычный класс, но ничего не получилось. Тем не менее женщина добилась своего. В настоящее время в Вертелишковской школе три первых класса. Два русскоязычных и один белорусскоязычный, в котором обучаются всего две девочки.





Первый человек за 11 лет

В Вертелишковской школе рассказали, что Алла Адамович — первый человек 11 лет, который пришёл, чтобы обучать детей на родном языке.





"По желанию матери был создан белорусскоязычный класс, — ответила заместитель директора по учебной работе Инна Кривицкая. — По уставу у нас беларусскоязычная школа, но остальные классы по желанию родителей — русскоязычные. При зачислении в первый класс у родителей спрашивают, на каком языке хотели бы, чтобы учились их дети? В течение 11 лет большинство классов русскоязычных, а в этом году мать захотела, чтобы её дети учились по-белорусски".









В школе добавляют, что это обычный класс, который не отличается от других программой обучения. Все предметы, кроме физкультуры и музыки, преподаются на белорусском.





"Мы проводили родительское собрание, пытались ещё заинтересовать, чтобы по-белорусски обучались. Но другие родители решили, что русский язык будет ближе. Вот двое детей в классе и получилось", — добавляет Инна Кривицкая.





Сейчас беларусскоязычная мать решает следующие вопросы. Вдруг оказалось, что в белорусскоязычной школе не хватает учебников на родном языке.





"Это и не удивительно, ведь 11 лет школа не набирала белорусские классы. Но ищем, заказываем, поэтому надеюсь, что всё решится. Держу связь с учительницей, с руководством школы, — добавляет женщина. — Честно говоря, ужасно, когда белорусской школа оказалась лишь на бумаге. А по факту молча она превратилась в русскую".





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За последние 5 лет количество первоклассников, обучающихся на белорусском, упало ниже 10%. Что касается общего числа белорусскоязычных учеников в средней школе, то в 2013/2014 учебном году их было 142 тысячи (15,4% от общего количества), а через пять лет, в 2018/2019 году, уже всего 111 тысяч (11,1%).