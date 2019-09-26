Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Сын у меня очень целеустремленный..."

Родители вице-премьера и бывшего дипломата Игоря Петришенко отметили изумрудную свадьбу.

"Сын у меня очень целеустремленный..."
Виктор и Лариса Петришенко
О Викторе Михайловиче и Ларисе Павловне часто пишет местная региональная пресса. И не только потому, что их сын занимал различные ответственные посты. Отец Игоря Петришенко – тоже личность довольно известная.

Например, не так давно он получил благодарственное письмо от БРСМ за значительный вклад в развитие комсомольского и молодежного движения в Ветковском районе. Он занимался общественной деятельностью. 

В феврале этого года Виктору Петришенко исполнилось 80 лет, но в свои 70 лет еще возглавлял совет старейшин при Ветковском райисполкоме, был председателем совета ветеранов ОАО "Ветковский агросервис". 

Отец вице-премьера придерживается коммунистических взглядов, в молодые годы он был секретарем парткома.

С женой Ларисой он познакомился на маевке в 1964 году. 

"То, что он встретил свою половинку, Виктор понял достаточно быстро, – рассказывает газета "Ветковская правда" историю семейной любви. – Возможно потому, что уже был готов к серьёзным отношениям, присматривался к девчатам, знал, какие черты характера важны в его суженой. 

Ему исполнилось 25 лет, он закончил техникум и уже несколько лет работал в хозяйстве заведующим ремонтными мастерскими. Правда, все эти годы ежедневно ходил пешком в Неглюбку из родного поселка Рассуха, где жил с матерью. И уже очень хотел своего личного домашнего уюта...

22 сентября 1964 года состоялось официальное бракосочетание... 

Через год у Петришенко родился сын Игорь, через шесть лет — дочь Людмила".

В минувшие выходные Лариса Павловна и Виктор Михайлович в семейном кругу отпраздновали свою изумрудную свадьбу.

Кстати, Людмила Петришенко работает провизором высшей категории в Витебске.


Когда Игоря Петришенко назначили вице-премьером, "Белорусский партизан" дозвонился до его родителей. Мы попросили Ларису Павловну рассказать о секретах воспитания детей. Правда, долгого разговора не получилось – муж выступил категорически против ее общения с независимой прессой и прервал разговор.

– Я не знаю даже... – немного растерялась она. – Мне кажется, я совершенно обычно их воспитывала. Муж детьми не занимался – он все время на работе пропадал. А дети были со мной...

– Но вы же тоже работали.

– Да, работала. Я фармацевт.

– Значит, дочь пошла по вашим стопам?

– Да. Ей брат посоветовал поступить и выбрать такую профессию...

– А ваш сын Игорь как выбирал себе профессию?

– А ему отец подсказал... Но вообще сын у меня очень целеустремленный...
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Масловский
Я не против, я ЗА!
Анатолий Лебедько
Магiлёўскiя «#Бурбалкi» – о плачущем Марзалюке,...
Владимир Подгол
Журналистам цитаты учить и гарелочку пить.
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru