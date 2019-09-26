"Сын у меня очень целеустремленный..."
Родители вице-премьера и бывшего дипломата Игоря Петришенко отметили изумрудную свадьбу.
Виктор и Лариса Петришенко
О Викторе Михайловиче и Ларисе Павловне часто пишет местная региональная пресса. И не только потому, что их сын занимал различные ответственные посты. Отец Игоря Петришенко – тоже личность довольно известная.
Например, не так давно он получил благодарственное письмо от БРСМ за значительный вклад в развитие комсомольского и молодежного движения в Ветковском районе. Он занимался общественной деятельностью.
В феврале этого года Виктору Петришенко исполнилось 80 лет, но в свои 70 лет еще возглавлял совет старейшин при Ветковском райисполкоме, был председателем совета ветеранов ОАО "Ветковский агросервис".
Отец вице-премьера придерживается коммунистических взглядов, в молодые годы он был секретарем парткома.
С женой Ларисой он познакомился на маевке в 1964 году.
"То, что он встретил свою половинку, Виктор понял достаточно быстро, – рассказывает газета "Ветковская правда" историю семейной любви. – Возможно потому, что уже был готов к серьёзным отношениям, присматривался к девчатам, знал, какие черты характера важны в его суженой.
Ему исполнилось 25 лет, он закончил техникум и уже несколько лет работал в хозяйстве заведующим ремонтными мастерскими. Правда, все эти годы ежедневно ходил пешком в Неглюбку из родного поселка Рассуха, где жил с матерью. И уже очень хотел своего личного домашнего уюта...
22 сентября 1964 года состоялось официальное бракосочетание...
Через год у Петришенко родился сын Игорь, через шесть лет — дочь Людмила".
В минувшие выходные Лариса Павловна и Виктор Михайлович в семейном кругу отпраздновали свою изумрудную свадьбу.
Кстати, Людмила Петришенко работает провизором высшей категории в Витебске.
Когда Игоря Петришенко назначили вице-премьером, "Белорусский партизан" дозвонился до его родителей. Мы попросили Ларису Павловну рассказать о секретах воспитания детей. Правда, долгого разговора не получилось – муж выступил категорически против ее общения с независимой прессой и прервал разговор.
– Я не знаю даже... – немного растерялась она. – Мне кажется, я совершенно обычно их воспитывала. Муж детьми не занимался – он все время на работе пропадал. А дети были со мной...
– Но вы же тоже работали.
– Да, работала. Я фармацевт.
– Значит, дочь пошла по вашим стопам?
– Да. Ей брат посоветовал поступить и выбрать такую профессию...
– А ваш сын Игорь как выбирал себе профессию?
– А ему отец подсказал... Но вообще сын у меня очень целеустремленный...
"Белорусский партизан"
16:57 26/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.