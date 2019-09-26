"Сын у меня очень целеустремленный..."

О Викторе Михайловиче и Ларисе Павловне часто пишет местная региональная пресса. И не только потому, что их сын занимал различные ответственные посты. Отец Игоря Петришенко – тоже личность довольно известная.





Например, не так давно он получил благодарственное письмо от БРСМ за значительный вклад в развитие комсомольского и молодежного движения в Ветковском районе. Он занимался общественной деятельностью.





В феврале этого года Виктору Петришенко исполнилось 80 лет, но в свои 70 лет еще возглавлял совет старейшин при Ветковском райисполкоме, был председателем совета ветеранов ОАО "Ветковский агросервис".





Отец вице-премьера придерживается коммунистических взглядов, в молодые годы он был секретарем парткома.





С женой Ларисой он познакомился на маевке в 1964 году.





"То, что он встретил свою половинку, Виктор понял достаточно быстро, – рассказывает газета "Ветковская правда" историю семейной любви. – Возможно потому, что уже был готов к серьёзным отношениям, присматривался к девчатам, знал, какие черты характера важны в его суженой.





Ему исполнилось 25 лет, он закончил техникум и уже несколько лет работал в хозяйстве заведующим ремонтными мастерскими. Правда, все эти годы ежедневно ходил пешком в Неглюбку из родного поселка Рассуха, где жил с матерью. И уже очень хотел своего личного домашнего уюта...





22 сентября 1964 года состоялось официальное бракосочетание...





Через год у Петришенко родился сын Игорь, через шесть лет — дочь Людмила".





В минувшие выходные Лариса Павловна и Виктор Михайлович в семейном кругу отпраздновали свою изумрудную свадьбу.





Кстати, Людмила Петришенко работает провизором высшей категории в Витебске.









Когда Игоря Петришенко назначили вице-премьером, "Белорусский партизан" дозвонился до его родителей. Мы попросили Ларису Павловну рассказать о секретах воспитания детей. Правда, долгого разговора не получилось – муж выступил категорически против ее общения с независимой прессой и прервал разговор.





– Я не знаю даже... – немного растерялась она. – Мне кажется, я совершенно обычно их воспитывала. Муж детьми не занимался – он все время на работе пропадал. А дети были со мной...





– Но вы же тоже работали.





– Да, работала. Я фармацевт.





– Значит, дочь пошла по вашим стопам?





– Да. Ей брат посоветовал поступить и выбрать такую профессию...





– А ваш сын Игорь как выбирал себе профессию?





– А ему отец подсказал... Но вообще сын у меня очень целеустремленный...















