



Более того - за последние годы в Гродно серийных убийц и вовсе зафиксировано не было. Телеграм-канал nexta_lite проверил это и спешит успокоить жителей города.





Кому и зачем нужно сеять панику - непонятно. Возможно - просто хайп. А возможно - у авторов какие-то иные цели.





Конечно, это не значит, что "коробейников" можно впускать в картиры. В 100% случаев люди, предлагающие таким способом какие-либо товары - мошенники, продающие "левую" продукцию по цене в 5-10 раз выше рыночной. Но убийц среди них нет. Не паникуйте.









Сайт Гродно 015.BY связался с пресс-службой УВД Гродненского облисполкома.





- Хотелось бы заверить граждан, что никаких серийных убийств на территории Гродненской области не зафиксировано. Информация, которую рассылают в мессенджере Viber, не соответствует действительности. Какие цели преследуют люди, которые распространяют данные фейки, неизвестно. Если бы была милиция устанавливала подозреваемого в совершении убийства или убийств, то данная информация уже давно была бы распространена на официальных ресурсах. Единственное, с чем можно согласиться из сообщения в Viber - не стоит открывать двери не знакомым людям, а самое главное покупать вещи, которые они предлагают, - проинформировал официальный представитель пресс-службы Максим Базыленко.



