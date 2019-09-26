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В Гродно через мессенджеры распространяли информацию о серийном убийце. УВД: "Никакого маньяка нет"

Информация о серийном маньяке-убийце, который якобы ходит по квартирам, предлагает посуду, постельное бельё и планшеты, а затем убивает хозяев, массово распространяющаяся в местных Viber-чатах и пабликах в "ВК" и "Одноклассниках" - полное враньё.


Более того - за последние годы в Гродно серийных убийц и вовсе зафиксировано не было. Телеграм-канал nexta_lite проверил это и спешит успокоить жителей города.

Кому и зачем нужно сеять панику - непонятно. Возможно - просто хайп. А возможно - у авторов какие-то иные цели.

Конечно, это не значит, что "коробейников" можно впускать в картиры. В 100% случаев люди, предлагающие таким способом какие-либо товары - мошенники, продающие "левую" продукцию по цене в 5-10 раз выше рыночной. Но убийц среди них нет. Не паникуйте.


Сайт Гродно 015.BY связался с пресс-службой УВД Гродненского облисполкома.

- Хотелось бы заверить граждан, что никаких серийных убийств на территории Гродненской области не зафиксировано. Информация, которую рассылают в мессенджере Viber, не соответствует действительности. Какие цели преследуют люди, которые распространяют данные фейки, неизвестно. Если бы была милиция устанавливала подозреваемого в совершении убийства или убийств, то данная информация уже давно была бы распространена на официальных ресурсах. Единственное, с чем можно согласиться из сообщения в Viber - не стоит открывать двери не знакомым людям, а самое главное покупать вещи, которые они предлагают, - проинформировал официальный представитель пресс-службы Максим Базыленко.
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