На «Оскар» от Беларуси номинирован фильм про женскую колонию

— На рассмотрение в белорусский оскаровский комитет были поданы три заявки: «Дебют» Анастасии Мирошниченко, «Внутри себя» Сергея Талыбова и «Кадиш» Константина Фама, — рассказал секретарь белорусского оскаровского комитета, продюсер Валерий Дмитроченко. — Наш комитет принял решение о том, что Беларусь на «Оскаре» будет представлять документальный фильм «Дебют», рассказывающий о театре в женской колонии. Картину предложено номинировать в категории «Лучший иностранный фильм».





Заявки на «Оскар» от Беларуси принимались с 5 по 17 сентября. К номинантам предъявлялись определенные требования. В частности, это должен быть полнометражный игровой, документальный или анимационный фильм продолжительностью не менее 40 минут, снятый за пределами Соединенных Штатов Америки. Доминантным языком не должен быть английский. Оригинальная запись диалогов, а также готовый фильм должны быть преимущественно на белорусском или русском языках. Фильм должен быть выпущен в коммерческий прокат с 1 октября 2018 по 30 сентября 2019 года и длиться не менее 7 дней подряд.









92-я церемония вручения наград премии «Оскар» за достижения в области кинематографии состоится 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.



