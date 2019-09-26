Во время осмотра, в котором активно участвовала служебная собака Ceron, в полу и полостях автомобиля сотрудники SG обнаружили запечатанные пакеты разных размеров с кристаллизованным веществом.





Им оказалось наркотическое вещество МДМА (в таблетированной форме известно как экстази).



