"Можно одурманить миллион человек": на границе с Польшей задержали россиян с рекордной партией наркотиков - более 50 кг
21 сентября 2019 на польско-белорусской границе при выезде из Евросоюза в сторону Беларуси через пункт пропуска Слaватычe (сопредельный - КПП Домачево) в легковой машине передвигались мужчина и женщина с российскими паспортами.
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Во время осмотра, в котором активно участвовала служебная собака Ceron, в полу и полостях автомобиля сотрудники SG обнаружили запечатанные пакеты разных размеров с кристаллизованным веществом.
Им оказалось наркотическое вещество МДМА (в таблетированной форме известно как экстази).
Это рекордная партия наркотиков, выявленная на данном участке границы. Ее масса - более 50 кг, стоимость на черном рынке в Польше оценивается в 10 млн злотых (более 250 тыс $). Такой огромной партией, если бы она дошла до потребителя, можно было одурманить около миллиона людей, пишет АвтоГродно со ссылкой на strazgraniczna.pl
15:01 26/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.