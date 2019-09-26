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"Можно одурманить миллион человек": на границе с Польшей задержали россиян с рекордной партией наркотиков - более 50 кг

21 сентября 2019 на польско-белорусской границе при выезде из Евросоюза в сторону Беларуси через пункт пропуска Слaватычe (сопредельный - КПП Домачево) в легковой машине передвигались мужчина и женщина с российскими паспортами.
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Во время осмотра, в котором активно участвовала служебная собака Ceron, в полу и полостях автомобиля сотрудники SG обнаружили запечатанные пакеты разных размеров с кристаллизованным веществом.

Им оказалось наркотическое вещество МДМА (в таблетированной форме известно как экстази).

Это рекордная партия наркотиков, выявленная на данном участке границы. Ее масса - более 50 кг, стоимость на черном рынке в Польше оценивается в 10 млн злотых (более 250 тыс $). Такой огромной партией, если бы она дошла до потребителя, можно было одурманить около миллиона людей, пишет АвтоГродно со ссылкой на strazgraniczna.pl
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