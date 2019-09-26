Ужас! Племянники задушили 87-летнюю тётю из-за 375 рублей

При проведении судебно-медицинской экспертизы, установлено, что смерть женщины носит насильственный характер, потерпевшая скончалась от удушения.





Как выяснили следователи, преступление совершили племянники потерпевшей, 52-летний и 47-летний местные жители.





Согласно материалам уголовного дела, в этот день братья, находясь в доме потерпевшей в состоянии алкогольного опьянения, задушили женщину и завладели ее денежными средствами в размере 375 рублей.





Подозреваемые задержаны.





Возбужденно уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (убийство заведомо престарелого лица, совершенное группой лиц из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Республики Беларусь.



