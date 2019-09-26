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Ужас! Племянники задушили 87-летнюю тётю из-за 375 рублей

22 сентября в милицию поступило сообщение о смерти 87-летней жительницы Глусского района.

При проведении судебно-медицинской экспертизы, установлено, что смерть женщины носит насильственный характер, потерпевшая скончалась от удушения.

Как выяснили следователи, преступление совершили племянники потерпевшей, 52-летний и 47-летний местные жители. 

Согласно материалам уголовного дела, в этот день братья, находясь в доме потерпевшей в состоянии алкогольного опьянения, задушили женщину и завладели ее денежными средствами в размере 375 рублей. 

Подозреваемые задержаны. 

Возбужденно уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (убийство заведомо престарелого лица, совершенное группой лиц из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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