Ужас! Племянники задушили 87-летнюю тётю из-за 375 рублей
22 сентября в милицию поступило сообщение о смерти 87-летней жительницы Глусского района.
При проведении судебно-медицинской экспертизы, установлено, что смерть женщины носит насильственный характер, потерпевшая скончалась от удушения.
Как выяснили следователи, преступление совершили племянники потерпевшей, 52-летний и 47-летний местные жители.
Согласно материалам уголовного дела, в этот день братья, находясь в доме потерпевшей в состоянии алкогольного опьянения, задушили женщину и завладели ее денежными средствами в размере 375 рублей.
Подозреваемые задержаны.
Возбужденно уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (убийство заведомо престарелого лица, совершенное группой лиц из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
14:55 26/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.