"Размели" все: автомобили ГАИ, выставленные на продажу, сразу же купили
Недолго находились в продаже на сайте "Белспецконтракта" автомобили, принадлежавшие столичной ГАИ. Едва утром Автобизнес написал о продаже четырех Opel Astra, как к вечеру они исчезли из каталога предприятия на сайте.
"Автомобили купили. Да, все четыре. Поэтому мы удалили объявления с нашего сайта", - рассказали Автобизнесу работники "Белспецконтракта".
Opel Astra в кузовах седан и хэтчбек, состоявшие на службе в столичной ГАИ, можно было купить по весьма привлекательной цене - от 1866 до 1952 рублей. Хотя износ автомобилей оценивался в 90%, это не отпугнуло покупателей, автомобили 2006-2007 г.в. с пробегом 294-357 тыс. км быстро нашли своих покупателей.
13:49 26/09/2019
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