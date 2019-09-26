



"Автомобили купили. Да, все четыре. Поэтому мы удалили объявления с нашего сайта", - рассказали Автобизнесу работники "Белспецконтракта".





Opel Astra в кузовах седан и хэтчбек, состоявшие на службе в столичной ГАИ, можно было купить по весьма привлекательной цене - от 1866 до 1952 рублей. Хотя износ автомобилей оценивался в 90%, это не отпугнуло покупателей, автомобили 2006-2007 г.в. с пробегом 294-357 тыс. км быстро нашли своих покупателей.