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Вышел, выпил, убил... Вор-рецидивист подозревается в убийстве

По горячим следам оперативниками уголовного розыска раскрыто убийство, имевшее место в городе Мосты.

Началось все с того, что в дежурную часть районного отдела внутренних дел позвонил местный житель и сообщил, что во дворе соседнего дома его супруга обнаружила труп рядом проживавшего 64-летнего мужчины.

На место немедленно выбыли правоохранители, заключившие, что он умер не своей смертью. 

В качестве подозреваемого по возбужденному уголовному делу по статье «убийство» проходит не так давно освободившийся из мест лишения свободы мостовчанин 1967-го года рождения. 

Про таких говорят – клейма негде ставить. За плечами мужчины тринадцать судимостей, семь из которых на сегодняшний день погашены. 


Установлено, что с убитым накануне этот человек распивал спиртные напитки, между собутыльниками вспыхнула ссора, в ходе которой потерпевшему были нанесены многочисленные повреждения, от которых тот скончался, сообщает УВД Гродненского облисполкома.
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