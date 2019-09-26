Вышел, выпил, убил... Вор-рецидивист подозревается в убийстве

Началось все с того, что в дежурную часть районного отдела внутренних дел позвонил местный житель и сообщил, что во дворе соседнего дома его супруга обнаружила труп рядом проживавшего 64-летнего мужчины.





На место немедленно выбыли правоохранители, заключившие, что он умер не своей смертью.





В качестве подозреваемого по возбужденному уголовному делу по статье «убийство» проходит не так давно освободившийся из мест лишения свободы мостовчанин 1967-го года рождения.





Про таких говорят – клейма негде ставить. За плечами мужчины тринадцать судимостей, семь из которых на сегодняшний день погашены.







