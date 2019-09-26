Вышел, выпил, убил... Вор-рецидивист подозревается в убийстве
По горячим следам оперативниками уголовного розыска раскрыто убийство, имевшее место в городе Мосты.
Началось все с того, что в дежурную часть районного отдела внутренних дел позвонил местный житель и сообщил, что во дворе соседнего дома его супруга обнаружила труп рядом проживавшего 64-летнего мужчины.
На место немедленно выбыли правоохранители, заключившие, что он умер не своей смертью.
В качестве подозреваемого по возбужденному уголовному делу по статье «убийство» проходит не так давно освободившийся из мест лишения свободы мостовчанин 1967-го года рождения.
Про таких говорят – клейма негде ставить. За плечами мужчины тринадцать судимостей, семь из которых на сегодняшний день погашены.
Установлено, что с убитым накануне этот человек распивал спиртные напитки, между собутыльниками вспыхнула ссора, в ходе которой потерпевшему были нанесены многочисленные повреждения, от которых тот скончался, сообщает УВД Гродненского облисполкома.
12:45 26/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.