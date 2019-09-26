Семейный подряд: витебские мошенники обманули более 30 человек

Оперативники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД установили более 30 человек, которые стали жертвами мошенников в сфере потребительского кредитования. Только четверым из них причинен ущерб свыше Br25 тыс. Общая сумма будет установлена во время следствия, сообщает МВД





По информации правоохранителей, криминальный бизнес организовала витебская семья из четырех человек. Они находили ведущих асоциальный образ жизни людей и уговаривали оформлять на себя бытовую технику в кредит. Телевизоры, холодильники, микроволновые печи, телефоны, планшеты и другое подозреваемые забирали себе, обещая вносить платежи самостоятельно.





Если получить заем на технику не удавалось, на клиента оформляли кредитную карту, которую дельцы забирали себе и в последующем снимали с нее деньги.





За услугу потерпевшим платили вознаграждение от 50 до 100 рублей. После сделки исчезали – погашать кредиты они даже не собирались.





Товар реализовывался по заниженным ценам через финансовую структуру, работающую по принципу ломбарда. Вырученные деньги тратили на себя.





Подельниками в преступной схеме выступали специалисты и продавцы-консультанты двух крупных торговых сетей. Они помогали оформлять необходимые документы и улаживать с банками вопросы платежеспособности клиентов. За это получали вознаграждение от соучастников.









Вдобавок работники магазина официально премировались ничего не подозревающим руководством за успешную реализацию техники.





Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на подозреваемых после получения оперативной информации. Последующие показания потерпевших и их задолженность перед финансовыми учреждениями дали основания задержать причастных к делу лиц.

Сейчас все фигуранты содержатся в ИВС. В их отношении УСК по Витебской области (@skgovby) возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК Беларуси (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

Срок наказания за такое преступление предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.







