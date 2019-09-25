Когда рабочие ритуальных услуг Бобруйска приехали в деревню на помыв тела умершей, они заметили на нем рану, похожую на ножевое ранение. И сообщили об этом в милицию.





Михаил Шапашников, рабочий ритуальных услуг государственного предприятия ритуального обслуживания, рассказал изданию «Вечерний Бобруйск»





– 17 сентября в 10.40 мы получили задание ехать в деревню Селиба на помыв тела. Я в составе бригады отправился туда. Конкретно нам были заказаны услуги: помыв тела, одевание, нанесение грима, доставка ритуальных принадлежностей. Мы приехали в деревню около 11 часов, на улице нас встретил родственник усопшей – муж ее сестры, и проводил нас в дом. Мне сразу показалось, что там живут люди, ведущие разгульный образ жизни – кругом царил беспорядок. В доме находились пару человек: муж умершей и еще какие-то люди. Мы попросили их выйти, а мужа – принести пакетик, водичку и все остальное, что нам нужно для работы. Когда собрались мыть тело, увидели на нем два ранения: под мышкой и около спины. Одно было похоже на ножевое ранение, второе как от отвертки, из него вытекала сукровица. Муж умершей сидел рядом молча. Когда мы спросили, что это такое, он сказал, что женщина упала при входе, он ее перетягивал и, возможно, в это время она за что-то зацепилась. Но мы же понимали, что это не царапина, а серьёзное ранение. Попросили эпикризы от «скорой» и милиции. Мужчина предоставил от «скорой» – о том, что человек умер, а от милиции нет. Мы вышли, обратились к адекватному родственнику, который нас встречал, и попросили его вызвать милицию. Сами уехали дальше работать. Позже узнали от правоохранителей, что до нашего приезда супруг женщины помыл тело, полы вокруг, потому мы сразу ничего подозрительного и не заметили. Женщина лежала аккуратно.









Заведующая торговыми объектами государственного предприятия ритуального обслуживания Ирина Щегельская рассказала, что в тот день утром к ним обратилась женщина и попросила оказать необходимые услуги – подготовить тело умершей к захоронению.





– Со слова заказчика, она является сестрой усопшей. Мы сформировали бригаду, отправили людей на помыв тела, а сестра осталась оформлять соответствующие документы, чтобы все было оперативно. Родственники хотели похоронить умершую в тот же день. В момент оформления позвонили наши ребята и говорят: здесь есть вопросы, нужно вызывать милицию, потому что имеются признаки насильственной смерти, а заключения милиции нет. Мы конечно, все приостановили, потому что, как госорганизация, все делаем досконально и четко. Заявительница говорит: раз такое дело, то перенесем похороны. На следующий день она пришла и рассказала, что по подозрению в убийстве задержали мужа ее сестры. Говорит, что он и раньше вел аморальный образ жизни, мог избить ее сестру.





Официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович сообщила:





– Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 (Убийство). По подозрению в совершении преступления задержан муж погибшей. Им обоим по 58 лет.

Мораль: если бы родственники готовили умершую к погребению сами, но не факт, что об убийстве вообще стало бы известно.