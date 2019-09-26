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Китайский чиновник прятал в подвале 13,5 тонн золота

Полицейские из КНР обнаружили в ходе обыска у бывшего мэра города Ганьчжоу 57-летнего Чжан Ци большое количество наличных денег, а также 13,5 тонны золота в виде слитков.


Ценности лежали в потайном подвале его дома.

Помимо должности мэра чиновник занимал также другие посты, в частности был секретарём Коммунистической партии. По неофициальным данным, помимо золота у него были обнаружены и наличные деньги общей суммой 268 миллиардов юаней (64 миллиарда манатов).

Вишенкой на торте для сотрудников китайского Комитета по борьбе с коррупцией стала роскошная недвижимость общей площадью несколько тысяч квадратных метров, которую бывший сити-менеджер каким-то образом умудрялся скрывать долгое время.
Oxu.az
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