Китайский чиновник прятал в подвале 13,5 тонн золота
Полицейские из КНР обнаружили в ходе обыска у бывшего мэра города Ганьчжоу 57-летнего Чжан Ци большое количество наличных денег, а также 13,5 тонны золота в виде слитков.
Ценности лежали в потайном подвале его дома.
Помимо должности мэра чиновник занимал также другие посты, в частности был секретарём Коммунистической партии. По неофициальным данным, помимо золота у него были обнаружены и наличные деньги общей суммой 268 миллиардов юаней (64 миллиарда манатов).
Вишенкой на торте для сотрудников китайского Комитета по борьбе с коррупцией стала роскошная недвижимость общей площадью несколько тысяч квадратных метров, которую бывший сити-менеджер каким-то образом умудрялся скрывать долгое время.
10:57 26/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.