Китайский чиновник прятал в подвале 13,5 тонн золота





Ценности лежали в потайном подвале его дома.





Помимо должности мэра чиновник занимал также другие посты, в частности был секретарём Коммунистической партии. По неофициальным данным, помимо золота у него были обнаружены и наличные деньги общей суммой 268 миллиардов юаней (64 миллиарда манатов).





Вишенкой на торте для сотрудников китайского Комитета по борьбе с коррупцией стала роскошная недвижимость общей площадью несколько тысяч квадратных метров, которую бывший сити-менеджер каким-то образом умудрялся скрывать долгое время.