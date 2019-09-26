Трагедия случилась днем 21 сентября 2019 года вблизи деревни Ранное Борисовского района, когда мастер леса и лесник спиливали деревья, находившиеся на территории лесосеки вблизи проезжей части.





В ходе этих работ спиленное ими дерево упало на кабину грузового автомобиля и травмировало водителя, который в это время двигался по автодороге «Лошница – Новоселки – Новое Село».





В результате МАЗ съехал в кювет и опрокинулся. 60-летний житель Борисова скончался на месте.









На начальной стадии разбирательства следователи установили, что мужчины осуществляли лесосечные работы по собственной инициативе в нерабочее время и не обозначили опасную зону соответствующими знаками безопасности, предупреждающими надписями, запрещающими движение людей и транспортные средства.





Ранее днем 16 сентября в лесном массиве Стародорожского района в процессе лесозаготовки был смертельно травмирован житель Любанского района.

В данном случае лесозаготовку осуществляли трое неработающих жителей Любанского района после употребления спиртных напитков. При этом они не имели соответствующей квалификации, не оформляли какие-либо отношения с нанимателем.

Также проигнорировали требования правил техники безопасности, средства индивидуальной защиты. В результате дерево, спиленное 41-летним мужчиной, смертельно травмировало находившегося в опасной зоне 33-летнего мужчину.





По вышеуказанным фактам следователи возбудили уголовные дела по ст. 144 Уголовного кодекса Республики Беларусь – причинение смерти по неосторожности.











