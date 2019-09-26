Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Спиленное дерево упало на грузовик в лесу под Борисовом - водитель погиб

Второй трагический случай за неделю произошел в ходе валки леса.

Трагедия случилась днем 21 сентября 2019 года вблизи деревни Ранное Борисовского района, когда мастер леса и лесник спиливали деревья, находившиеся на территории лесосеки вблизи проезжей части. 

В ходе этих работ спиленное ими дерево упало на кабину грузового автомобиля и травмировало водителя, который в это время двигался по автодороге «Лошница – Новоселки – Новое Село». 

В результате МАЗ съехал в кювет и опрокинулся. 60-летний житель Борисова скончался на месте. 


На начальной стадии разбирательства следователи установили, что мужчины осуществляли лесосечные работы по собственной инициативе в нерабочее время и не обозначили опасную зону соответствующими знаками безопасности, предупреждающими надписями, запрещающими движение людей и транспортные средства. 

Ранее днем 16 сентября в лесном массиве Стародорожского района в процессе лесозаготовки был смертельно травмирован житель Любанского района. 

В данном случае лесозаготовку осуществляли трое неработающих жителей Любанского района после употребления спиртных напитков. При этом они не имели соответствующей квалификации, не оформляли какие-либо отношения с нанимателем. 

Также проигнорировали требования правил техники безопасности, средства индивидуальной защиты. В результате дерево, спиленное 41-летним мужчиной, смертельно травмировало находившегося в опасной зоне 33-летнего мужчину.  

По вышеуказанным фактам следователи возбудили уголовные дела по ст. 144 Уголовного кодекса Республики Беларусь – причинение смерти по неосторожности. 
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Масловский
Я не против, я ЗА!
Анатолий Лебедько
Магiлёўскiя «#Бурбалкi» – о плачущем Марзалюке,...
Владимир Подгол
Журналистам цитаты учить и гарелочку пить.
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru