В Европе изымают из аптек, белорусский Минздрав еще думает





Корреспондент Office Life обратился в Минздрав, чтобы узнать, как реагирует регулятор на эту ситуацию, какие распоряжения получили аптеки и поставщики.





Как пояснила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун, сейчас ведомство изучает, есть ли на рынке лекарства с конкретной дозировкой канцерогенной примеси — N-нитрозодиметиламина.





Как только изучим, примем решение — изымать или нет. Вообще, в неделю изымается до 10 различных лекарств из продажи, поэтому непонятен интерес СМИ именно к ранитидину. Это может быть пример обычной «войны производителей».





Необходимые вопросы производителям и поставщикам лекарств, содержащих примесь N-нитрозодиметиламина, Минздрав задал уже в понедельник.









Мы обратили внимание на предупреждение немецкого регулятора о канцерогенной примеси — N-нитрозодиметиламина и открыли собственное расследование. Оказалось, что данная субстанция не используется для производства готовых лекарственных форм в Беларуси. На фармацевтическом рынке Беларуси единственный производитель («Полфарма», поставляющая «Ранигаст») приостановил поставки до выяснения, есть ли у них в препаратах эта примесь и в каких дозах. Поэтому пока никто ранититидин не изымает.