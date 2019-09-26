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В Европе изымают из аптек, белорусский Минздрав еще думает

Из аптек по всей Европе изымают лекарства, содержащие ранитидина гидрохлорид. Европейская государственная служба по надзору над лекарствами приняла решение запретить поставки на рынок лекарственных препаратов, содержащих действующее вещество ранитидина гидрохлорид. Выяснилось, что это вещество включает в себя примеси канцерогена N-нитрозодиметиламина.


Корреспондент Office Life обратился в Минздрав, чтобы узнать, как реагирует регулятор на эту ситуацию, какие распоряжения получили аптеки и поставщики.

Как пояснила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун, сейчас ведомство изучает, есть ли на рынке лекарства с конкретной дозировкой канцерогенной примеси — N-нитрозодиметиламина.

Как только изучим, примем решение — изымать или нет. Вообще, в неделю изымается до 10 различных лекарств из продажи, поэтому непонятен интерес СМИ именно к ранитидину. Это может быть пример обычной «войны производителей».

Необходимые вопросы производителям и поставщикам лекарств, содержащих примесь N-нитрозодиметиламина, Минздрав задал уже в понедельник.


Мы обратили внимание на предупреждение немецкого регулятора о канцерогенной примеси — N-нитрозодиметиламина и открыли собственное расследование. Оказалось, что данная субстанция не используется для производства готовых лекарственных форм в Беларуси. На фармацевтическом рынке Беларуси единственный производитель («Полфарма», поставляющая «Ранигаст») приостановил поставки до выяснения, есть ли у них в препаратах эта примесь и в каких дозах. Поэтому пока никто ранититидин не изымает.
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