В Пинском районе братья делили отцовский дом кулаками и арбалетом

– В ходе проверки правоохранителями установлено, что причиной конфликта между братьями стал жилищный вопрос: из-за раздела права собственности на дом, в котором они проживают, между родственниками на протяжении длительного времени сложились неприязненные отношения. При осмотре места происшествия изъят арбалет для проведения экспертизы на предмет отнесения к метальному оружию. В случае признания его таковым, неприятностей с законом одному из братьев не избежать.





Татьяна Коток также отметила, что конфликт между братьями можно было решить мирным путем на начальной стадии. Для определения вариантов раздела домовладения (жилого дома, земельного участка) с учетом долей в праве собственности, определения соответствия (несоответствия) фактических границ земельного участка юридическим границам в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области проводятся строительно-технические экспертизы. По результатам исследования экспертами в соответствии с законодательством в сфере строительства, техническими нормативами предлагаются несколько вариантов раздела имущества (порядка пользования земельным участком), что позволяет конфликтующим сторонам найти оптимальный способ решения жилищного вопроса.