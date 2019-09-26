И вновь эвакуация школы: сначала Миоры, потом Заславль

Происшествие случилось утром 25 сентября. Дети и взрослые покинули здание после того, как стало известно о пожаре в подвале. Во время происшествия никто не пострадал. Причина возгорания пока неизвестна.





Утром в среду эвакуация школы состоялась и в Миорах в Витебской области. Но там причиной стал выброс аммиака на предприятии буквально в 200 метрах от учебного заведения. Также пострадавших не было.



