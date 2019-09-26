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И вновь эвакуация школы: сначала Миоры, потом Заславль

В Заславле в Минском районе из здания средней школы № 2 эвакуировали 738 человек, в том числе 676 детей, информирует пресс-служба МЧС.

Происшествие случилось утром 25 сентября. Дети и взрослые покинули здание после того, как стало известно о пожаре в подвале. Во время происшествия никто не пострадал. Причина возгорания пока неизвестна.

Утром в среду эвакуация школы состоялась и в Миорах в Витебской области. Но там причиной стал выброс аммиака на предприятии буквально в 200 метрах от учебного заведения. Также пострадавших не было.

Напомним, что вчера из-за выброса аммиака на молочном заводе эвакуировали школу в Миорах.
"Белорусский партизан"
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