Представлена гендерно-нейтральная Барби
Компания Mattel презентовала гендерно-нейтральных кукол Barbie. Об этом пишет Би-би-си.
Изображение: Mattel
В серию Creatable World входят шесть кукол с разным цветом кожи, которые можно купить с широким набором опций. Например, туда входят волосы разной длины, а также различная одежда. Так дети смогут выбрать для игрушки гендерные признаки: короткая стрижка и брюки или длинные волосы и платье.
По словам первого заместителя председателя Mattel Fashion Doll Design Кима Калмона, в компании подумали, что из-за повышения значения инклюзивности пришло время производить куклы «без навешивания ярлыков». В разработке новой линейки участвовали педиатры, психологи, родители и дети.
09:27 26/09/2019
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