Представлена гендерно-нейтральная Барби













Изображение: Mattel





В серию Creatable World входят шесть кукол с разным цветом кожи, которые можно купить с широким набором опций. Например, туда входят волосы разной длины, а также различная одежда. Так дети смогут выбрать для игрушки гендерные признаки: короткая стрижка и брюки или длинные волосы и платье.





По словам первого заместителя председателя Mattel Fashion Doll Design Кима Калмона, в компании подумали, что из-за повышения значения инклюзивности пришло время производить куклы «без навешивания ярлыков». В разработке новой линейки участвовали педиатры, психологи, родители и дети.