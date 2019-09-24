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Белорусских зубров планируют «экспортировать» в Румынию

В обмен Беларусь получит румынских зубров. Цель этой "рокировки" - улучшение генетического фонда животных.

фото: mlh.gov.by

В Румынии наблюдается переизбыток самцов зубра, в то время как в Беларуси – противоположная ситуация: самок больше чем самцов. Происходит это главным образом из-за того, что зубров в Румынии содержат в вольерах, что препятствует расселению самцов на другие территории. Предполагается, что обмен будет совершен между разнополыми животными, сообщили в Минлесхозе.

Следует отметить, что румынская популяция, в основном, формировалась за счет зубров из Польши и Болгарии. В Беларуси, в свою очередь, насчитывается несколько популяций, крупнейшая из которых – осиповичская. Именно ее представителей руководство Минлесхоза рассматривает в качестве возможных особей для обмена.


Ранее белорусскими зубрами заинтересовались также в Молдове. В ходе официального визита представителей Агентства «Молдсилва» в Республику Беларусь были достигнуты договоренности об обмене 2 самцов зубра из заповедника «Пэдуря Домняскэ» на 2 самок данного вида дикого животного из республиканского ландшафтного заказника «Налибокский».
ej.by
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