В России предложили узаконить многоженство





Об этом РИА Новости заявил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.





Ранее глава Духовного управления мусульман РФ шейх Равиль Гайнутдин заявил, что считает целесообразным легализацию многоженства в мусульманских регионах страны. Многоженство, по его словам, гораздо лучше, чем "иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности" перед ними и внебрачными детьми.





"Я считаю, что обязательно нужно узаконить многоженство. Эта практика имеет право на существование, тем более что некоторые религии, в том числе и Ислам, это допускают", - заявил Аляутдинов.





Муфтий призвал принять во внимание и тот факт, что число женщин в России превышает количество мужчин – по данным Росстата, на 10 миллионов. К тому же в России немало ситуаций, когда "женщины остаются вдовами или разведены". Кроме того, многожёнство уже есть в ряде регионов, например, в Татарстане, Чечне, Дагестане, подчеркнул он.









"Легализация многоженства стала бы гарантом соблюдения прав женщин. В социальном плане такие женщины на сегодняшний день совершенно не защищены. Несмотря на то что законы шариата являются основой жизни мусульман, гражданско-правовые отношения в нашей стране регулируются на основе российского законодательства. Поэтому важно создать механизм защиты на законодательном уровне, чтобы женщины могли быть вторыми полноценными супругами, это поможет разрешить многие социальные проблемы. Вдобавок было бы намного меньше той греховности и блуда, которые сейчас так стремительно распространяются", - отмечает Ильдар Аляутдинов.





Он подчеркнул, что данные вопросы должны рассматриваться только компетентными органами, с привлечением знатоков исламского законодательства.





"Многоженство – это сложная система, где важно учесть не только права, но и обязанности каждого из супругов. Большая ответственность в данном случае возлагается на мужчину: это и финансовое обеспечение, равное распределение свободного времени между семьями, воспитание детей и т. д. Поэтому каждый случай должен рассматриваться отдельно, важно принять во внимание разные обстоятельства жизни, а также указать все условия заключения брака", - заключил он.