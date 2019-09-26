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Три цитаты Януша Вишневского - гостя «Интеллектуального клуба» Алексиевич

Три цитаты гостя «Интеллектуального клуба» Светланы Алексиевич польского писателя Януша Вишневского, автора романа «Одиночество в Сети». Плюс бонус для поклонников обоих писателей.

«Политики могут сделать народы одинокими. Я не буду показывать пальцем», цитирует gazetaby.com
«Я не знаю, где начинается гений, а где – талант. Но знаю, что без работы ничего нельзя сделать».

«Почти все мужчины хотели бы иметь жену и любовницу. И почти все думают, что жена не знает о любовнице. Это проблема».

Что сейчас читает Вишневский

Фото Свобода

На английском: Юваля Ноа Харари. На немецком: каждый год перечитывает Ремарка. На польском: «Бонобо и атеист» Франса де Вааля. На русском – «Детство 49» Людмилы Улицкой.

Что сейчас читает Алексиевич

Роман Джонатана Литтелла «Благоволительницы». Постоянно Федора Достоевского и Марину Цветаеву.

О продолжении «Одиночества в Сети»

Роман выйдет на белорусском языке в октябре. Так Беларусь станет третьей страной (после Польши и Украины), где состоится «премьера» продолжения знаменитого бестселлера.
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