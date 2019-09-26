Три цитаты Януша Вишневского - гостя «Интеллектуального клуба» Алексиевич
Три цитаты гостя «Интеллектуального клуба» Светланы Алексиевич польского писателя Януша Вишневского, автора романа «Одиночество в Сети». Плюс бонус для поклонников обоих писателей.
«Политики могут сделать народы одинокими. Я не буду показывать пальцем», цитирует gazetaby.com
«Я не знаю, где начинается гений, а где – талант. Но знаю, что без работы ничего нельзя сделать».
«Почти все мужчины хотели бы иметь жену и любовницу. И почти все думают, что жена не знает о любовнице. Это проблема».
Что сейчас читает Вишневский
Фото Свобода
На английском: Юваля Ноа Харари. На немецком: каждый год перечитывает Ремарка. На польском: «Бонобо и атеист» Франса де Вааля. На русском – «Детство 49» Людмилы Улицкой.
Что сейчас читает Алексиевич
Роман Джонатана Литтелла «Благоволительницы». Постоянно Федора Достоевского и Марину Цветаеву.
О продолжении «Одиночества в Сети»
Роман выйдет на белорусском языке в октябре. Так Беларусь станет третьей страной (после Польши и Украины), где состоится «премьера» продолжения знаменитого бестселлера.
07:49 26/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.