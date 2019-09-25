Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

«Тунеядцам» защиты нет. На Минском горсуде замкнулся круг судебной власти

Минский городской суд не удовлетворил жалобу «тунеядца» Игоря Якшевича, просившего обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить декрет №3 на соответствие Конституции.

«Тунеядцам» защиты нет. На Минском горсуде замкнулся круг судебной власти
«Суд пришел к правильному выводу об отказе в возбуждении гражданского дела, поскольку заявленные требования не подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства», - считает судья Мингорсуда О.Будовская. Суд покинул в силе решение суда Московского района, вынесенное 10 июня 2019 года.

- Мингорсуд отказал Игорю Якшевичу в удовлетворении его частной жалобы на определение суда Московского района Минска, которое вынес судья Артем Русак. Минчанин просил суд обратиться в Верховный суд, как субъект, который уполномочен поставить вопрос перед Конституционным судом на соответствие декрета №3 белорусской Конституции, - отмечает правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков.

Игоря Якшевича включили в список “граждан, не занятых в экономике страны”. Минчанин добивается исключения себя из черных списков. Он вместе с матерью-пенсионеркой (дочка проживает отдельно) живет в трехкомнатной квартире, в панельном доме. Он – строитель, шабашник. “Мне от государства ничего не надо, я хочу, чтобы от меня отстали: я давно убил в себе государство”, – подчеркнул минчанин.

18 февраля Якшевич обратился в администрацию Московского района с заявлением об исключении его из базы “незанятых в экономике”. 

“Сведения о вас содержатся в базе трудоспособных граждан, не занятых в экономике… Вы можете предоставить соответствующие документы, подтверждающие занятость”. Такой ответ 7 марта дал первый замглавы администрации Московского района Минска Т.Колядко на письменное обращение минчанина Игоря Якшевича, записанного в тунеядцы.


После отказа вертикали минчанин направил жалобу в суд Московского района Минска с требованием признать действия (бездействие) районной администрации неправомерными, ущемляющими права гражданин – получил отказ.

Игорь Якшевич уже дважды обращался в Конституционный суд после отказа администрации Московского района Минска исключить его из базы " тунеядцев". 

-На Минском городском суде замкнулся круг судебной власти в Беларуси. Государство не обеспечивает Игорю Якшевичу правовой защиты. Остаются международные инстанции…
«Белорусский партизан»
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Масловский
Я не против, я ЗА!
Анатолий Лебедько
Магiлёўскiя «#Бурбалкi» – о плачущем Марзалюке,...
Владимир Подгол
Журналистам цитаты учить и гарелочку пить.
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru