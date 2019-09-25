«Тунеядцам» защиты нет. На Минском горсуде замкнулся круг судебной власти
Минский городской суд не удовлетворил жалобу «тунеядца» Игоря Якшевича, просившего обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить декрет №3 на соответствие Конституции.
«Суд пришел к правильному выводу об отказе в возбуждении гражданского дела, поскольку заявленные требования не подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства», - считает судья Мингорсуда О.Будовская. Суд покинул в силе решение суда Московского района, вынесенное 10 июня 2019 года.
- Мингорсуд отказал Игорю Якшевичу в удовлетворении его частной жалобы на определение суда Московского района Минска, которое вынес судья Артем Русак. Минчанин просил суд обратиться в Верховный суд, как субъект, который уполномочен поставить вопрос перед Конституционным судом на соответствие декрета №3 белорусской Конституции, - отмечает правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков.
Игоря Якшевича включили в список “граждан, не занятых в экономике страны”. Минчанин добивается исключения себя из черных списков. Он вместе с матерью-пенсионеркой (дочка проживает отдельно) живет в трехкомнатной квартире, в панельном доме. Он – строитель, шабашник. “Мне от государства ничего не надо, я хочу, чтобы от меня отстали: я давно убил в себе государство”, – подчеркнул минчанин.
18 февраля Якшевич обратился в администрацию Московского района с заявлением об исключении его из базы “незанятых в экономике”.
“Сведения о вас содержатся в базе трудоспособных граждан, не занятых в экономике… Вы можете предоставить соответствующие документы, подтверждающие занятость”. Такой ответ 7 марта дал первый замглавы администрации Московского района Минска Т.Колядко на письменное обращение минчанина Игоря Якшевича, записанного в тунеядцы.
После отказа вертикали минчанин направил жалобу в суд Московского района Минска с требованием признать действия (бездействие) районной администрации неправомерными, ущемляющими права гражданин – получил отказ.
Игорь Якшевич уже дважды обращался в Конституционный суд после отказа администрации Московского района Минска исключить его из базы " тунеядцев".
-На Минском городском суде замкнулся круг судебной власти в Беларуси. Государство не обеспечивает Игорю Якшевичу правовой защиты. Остаются международные инстанции…
«Белорусский партизан»
21:56 25/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».