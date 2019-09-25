МВД ликвидировало канал незаконной миграции в Литву

Около полугода назад милиционеры получили сведения, что жители Толочинского района Витебщины могут быть причастны к организации незаконной миграции. Для конспирации мужчины использовали два автомобиля, которые правоохранителям удалось проследить от российской границы до пограничной зоны в Поставском районе.





Милиционеры выяснили, что группа перевозила на "Фольксвагене" трех мигрантов. Милиционеры с пограничниками задержали нелегальных мигрантов в 4,6 км от государственной границы возле населенного пункта Боровая Браславского района.





Оказалось, что руководил группой злоумышленников гражданин России. Он был проводником, который определял путь прохода в пограничной зоне вне пунктов пропуска. Задачей белорусов было перевезти мигрантов из России и высадить их возле границы с Литвой.









Для переговоров заговорщики использовали радиосвязь. Если впереди был пост ГАИ, первая машина отвлекала на себя, а вторая проезжала незамеченной.





На организаторов нелегальной миграции завели уголовное дело. Трех уроженцев Азии оштрафовали за нарушение правил пребывания и поместили в ИВС до депортации.