Инспектор труда подал в суд на главу профсоюза, входящего в ФПБ. В Беларуси это прецедент
Главный технический инспектор труда Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Олег Сивченко подал в суд на председателя организации Сергея Алейникова за нарушение законодательства.
Как пояснил «Салідарнасці» Олег Сивченко, нанимателем были нарушены его права. Несмотря на утверждение нового штатного расписание и нового должностного оклада, ему продолжили платить зарплату по-старому. Конструктивного диалога на эту тему с председателем профсоюза Сергеем Алейниковым не получилось.
– Когда я указал на нарушение, реакция была агрессивная: пиши заявление и уходи, – рассказал Олег Сивченко.
Обращение в комиссию по трудовым спорам не помогло, поэтому главный технический инспектор труда вынужден был пойти в суд. Первое заседание состоится 26 сентября.
– В Беларуси это прецедент. Такое впервые, когда не просто рядовой член профсоюза, а главный технический инспектор, который должен следить за охраной труда, подает в суд на своего нанимателя, председателя профсоюза в связи с нарушением законодательства о труде. Если я со своей подготовкой и знаниями не смогу защититься от произвола нанимателя, то что тогда говорить о других работниках. Но я верю в справедливость правосудия и законность в нашем государстве, – отметил Олег Сивченко.
Он намерен добиться выплаты недоплаченной ему части зарплаты. После этого через надзорные органы будет пытаться привлечь к ответственности председателя профсоюза за нарушение законодательства о труде.
– На работе в профсоюзе хотел бы остаться. Мне нравится помогать людям, отстаивать их права в споре с нанимателями, – сказал Олег Сивченко.
Белорусский профсоюз работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий является членской организацией Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ).
19:57 25/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».