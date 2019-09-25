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Эксперт: Насильственная белоруссизация 1990-х - это миф

В aрхивах найдены письма белорусских рабочих к властям с 1990-х. Согласно им, более 90% рабочих поддерживали проведение белоруссизации в стране.

Эксперт: Насильственная белоруссизация 1990-х - это миф
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Письма рабочих в Верховный Совет нашла в архивах доктор истории Елена Маркова. О чем в них написано, она рассказывает в программе «Intermarium» на телеканале «Белсат».


Елена Маркова преподает в Карловом университете (Прага, Чехия). По ее словам, насильственная белоруссизация 1990-х - это миф, созданный сегодняшними властями Беларуси. Прежде чем 26 января 1990 года принять закон о том, что белорусский язык является государственным, правительство опубликовало соответствующий законопроект. В Верховный Совет стали поступать письма.

«Я работаю в архивах, и когда я раскрывала эти папки, там было большое количество писем, которые присылали обычные люди, - вспоминает Елена Маркова. - И я, конечно же, думала, что там будет: «прекратить это безобразие!». Ничего подобного! Более 90% писем были «за»! Там были аргументы, что да, возвращается историческая справедливость. Что да, будет тяжело, но мы готовы. Были и письма на русском языке в поддержку белорусского. Причем часто - намного более красноречивые и убедительные. Писали даже люди из Москвы. Это была массовая поддержка!».
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Конечно, были и те, кто выступал против, но их было немного. Филолог, педагог, переводчик Лявон Борщевский в 1993 году был заместителем министром образования. По его словам, в Минске за год на белоруссизацию в школах родители написали восемь жалоб. «Этих детей устраивали в школы с русским языком обучения, никаких проблем не было. Говорить о массовом протесте абсолютно не приходится», - говорит он.

Про белорусский язык участники ток-шоу «Intermarium» дискутировали накануне переписи населения, которая пройдет в этом году с 4 по 30 октября. Белорусам зададут вопрос в том числе и о родном языке. В рамках предыдущей переписи в 2009 году его назвали родным 53,2% граждан. В 1999-м таких людей было значительно больше: 73,5%.


На интересный факт обратил внимание еще один участник ток-шоу - Виктор Мойсиенко, доктор филологии, профессор Житомирского государственного университета имени Ивана Франко. Области, где русский язык назвали родным более 50% населения, попали под российскую оккупацию - это Донеццкая и Луганская области, Крым. «Украинский язык стал щитом для тех областей, где он был доминирующим», - подытожил он.
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