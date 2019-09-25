Проект с именем Insta Novels стартовал еще в прошлом году. Все началось с целого текста «Приключений Алисы в Стране чудес», который разработали специально для небольшого экрана и дополнили анимационными вставками — они «оживили» историю. С тех пор формат оказался неожиданно востребованным.





Благодаря Insta Novels профиль NYPL насобирал 130 тысяч подписчиков. Цель проекта — выйти за пределы архаичных форматов и убедить еще больше людей читать книги. Кроме Алисы, медиапроект библиотеки включает в себя такие книги, как «Превращение» Франца Кафки, «Рождественская история» Чарльза Диккенса, «Желтые обои» Шарлотты Гилман, «Ворон» Эдгара По и другие.









Креативный директор Insta Novels и ее команда учли особенности платформы: они «разбросали» стикеры и гифки по страницам и главам книг, чтобы удерживать внимание юзеров. «Каждый элемент дизайна адаптировали для того, чтобы сделать историю максимально привлекательной, простой в использовании и естественной для Instagram», — объяснили авторы проекта. Говорят, это начало чего-то большого для библиотек, которые совсем недавно стали постигать новые возможности.