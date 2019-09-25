Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Сотни тысяч людей стали читать книги в сториз Instagram. СМИ: это будущее

Нью-Йоркская публичная библиотека (NYPL) запустила эксперимент по включению полного содержания романов в сториз Instagram. На данный момент книги таким способом читают почти 300 тысяч пользователей, сообщает Fast Company. СМИ называют это будущим.

Проект с именем Insta Novels стартовал еще в прошлом году. Все началось с целого текста «Приключений Алисы в Стране чудес», который разработали специально для небольшого экрана и дополнили анимационными вставками — они «оживили» историю. С тех пор формат оказался неожиданно востребованным. 

Благодаря Insta Novels профиль NYPL насобирал 130 тысяч подписчиков. Цель проекта — выйти за пределы архаичных форматов и убедить еще больше людей читать книги. Кроме Алисы, медиапроект библиотеки включает в себя такие книги, как «Превращение» Франца Кафки, «Рождественская история» Чарльза Диккенса, «Желтые обои» Шарлотты Гилман, «Ворон» Эдгара По и другие.


Креативный директор Insta Novels и ее команда учли особенности платформы: они «разбросали» стикеры и гифки по страницам и главам книг, чтобы удерживать внимание юзеров. «Каждый элемент дизайна адаптировали для того, чтобы сделать историю максимально привлекательной, простой в использовании и естественной для Instagram», — объяснили авторы проекта. Говорят, это начало чего-то большого для библиотек, которые совсем недавно стали постигать новые возможности.
Источник: kyky.org
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Масловский
Я не против, я ЗА!
Анатолий Лебедько
Магiлёўскiя «#Бурбалкi» – о плачущем Марзалюке,...
Владимир Подгол
Журналистам цитаты учить и гарелочку пить.
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru