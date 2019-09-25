Сотни тысяч людей стали читать книги в сториз Instagram. СМИ: это будущее
Нью-Йоркская публичная библиотека (NYPL) запустила эксперимент по включению полного содержания романов в сториз Instagram. На данный момент книги таким способом читают почти 300 тысяч пользователей, сообщает Fast Company. СМИ называют это будущим.
Проект с именем Insta Novels стартовал еще в прошлом году. Все началось с целого текста «Приключений Алисы в Стране чудес», который разработали специально для небольшого экрана и дополнили анимационными вставками — они «оживили» историю. С тех пор формат оказался неожиданно востребованным.
Благодаря Insta Novels профиль NYPL насобирал 130 тысяч подписчиков. Цель проекта — выйти за пределы архаичных форматов и убедить еще больше людей читать книги. Кроме Алисы, медиапроект библиотеки включает в себя такие книги, как «Превращение» Франца Кафки, «Рождественская история» Чарльза Диккенса, «Желтые обои» Шарлотты Гилман, «Ворон» Эдгара По и другие.
Креативный директор Insta Novels и ее команда учли особенности платформы: они «разбросали» стикеры и гифки по страницам и главам книг, чтобы удерживать внимание юзеров. «Каждый элемент дизайна адаптировали для того, чтобы сделать историю максимально привлекательной, простой в использовании и естественной для Instagram», — объяснили авторы проекта. Говорят, это начало чего-то большого для библиотек, которые совсем недавно стали постигать новые возможности.
Источник: kyky.org
18:36 25/09/2019
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