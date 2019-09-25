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Милашка! 4-месячного сына Меган Маркл и принца Гарри впервые вывели в свет

23 сентября, начался официальный тур герцогов Сассекских по странам Африки.
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С собой в турне молодые родители взяли своего четырехмесячного сына Арчи, который стал самым юным представителем британской королевской династии, отправившимся в официальную поездку за границу, пишет clutch.ua

Первые два дня малыш оставался с няней и все с нетерпением ждали, когда же родители выведут его в свет и, наконец, это день настал!

25 сентября Меган и Гарри встречались с первым темнокожим епископом ЮАР, лауреатом Нобелевской премии мира и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту. 

К огромной радости поклонников, компанию родителям составил их 4-месячный сын Арчи. Об этом стало известно всего пару часов назад, когда в Instagram-историяхмонархов появились первые кадры, как молодая мама с сыном и принц Гарри направляются на чаепитие с епископом и его семьей. 

  

В кадре малыш Арчи в светло-голубом комбинезоне счастливый и довольный сидит у мамы на руках. В свою очередь Меган в элегантном платье с шифоновой черно-белой накидкой от Club Monaco. Свой образ герцогиня дополнила классическими лодочками и стильной укладкой. Принц Гарри надел темно-синий костюм.  
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