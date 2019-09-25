Потенциальный кандидат в смертники: дело сжегшего заживо жену отправили в суд
Жителя Зельвы, который поджег жену, будут судить за убийство с особой жестокостью
В Гродненский областной суд направлено уголовное дело об убийстве, совершенном общеопасным способом и с особой жестокостью.
Вечером 17 июня мужчина облил спящую жену смесью масла и бензина и поджег ее. От полученных ожогов женщина скончалась в больнице.
В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Свой поступок он объяснил тем, что разозлился на жену. Супруга запретила ему косить пьяным траву у дома.
Действия обвиняемого квалифицированы по п. 5, 6 ст.139 УК (убийство). Он заключен под стражу.
Источник: belta.by
15:55 25/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».