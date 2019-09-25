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Потенциальный кандидат в смертники: дело сжегшего заживо жену отправили в суд

Жителя Зельвы, который поджег жену, будут судить за убийство с особой жестокостью


В Гродненский областной суд направлено уголовное дело об убийстве, совершенном общеопасным способом и с особой жестокостью. 

Вечером 17 июня мужчина облил спящую жену смесью масла и бензина и поджег ее. От полученных ожогов женщина скончалась в больнице.

В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Свой поступок он объяснил тем, что разозлился на жену. Супруга запретила ему косить пьяным траву у дома.


Действия обвиняемого квалифицированы по п. 5, 6 ст.139 УК (убийство). Он заключен под стражу. 
Источник: belta.by
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