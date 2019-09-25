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Не опять так снова: в минском торговом центре обрушился потолок

25 сентября в Минске произошло обрушение потолка в ТЦ «Спектр», который расположен в микрорайоне Уручье.

Как сообщает МЧС, подвесной потолок на площади 25 кв. м. рухнул, когда штатный электрик демонтировал электрокабель.


К счастью, в инциденте никто не пострадал.

Напомним, в прошлый раз потолок рухнул в ТРЦ «Арена-Сити». Это случилось в ноябре 2018 года.
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