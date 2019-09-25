Не опять так снова: в минском торговом центре обрушился потолок
25 сентября в Минске произошло обрушение потолка в ТЦ «Спектр», который расположен в микрорайоне Уручье.
Как сообщает МЧС, подвесной потолок на площади 25 кв. м. рухнул, когда штатный электрик демонтировал электрокабель.
К счастью, в инциденте никто не пострадал.
Напомним, в прошлый раз потолок рухнул в ТРЦ «Арена-Сити». Это случилось в ноябре 2018 года.
15:47 25/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».