Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в результате разгерметизации сварного шва холодильной установки на участке от испарителя до влагораспределителя произошел выброс аммиака. Персонал субъекта самостоятельно покинул территорию предприятия, работа которого была временно приостановлена.





В 200 метрах от места происшествия расположена школа. Спасатели эвакуировали из нее в безопасное место 560 детей и 110 человек персонала.





В настоящее время чрезвычайная ситуация ликвидирована. В результате происшествия никто не пострадал. Причина ЧС устанавливается.