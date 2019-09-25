670 человек эвакуировали из школы в Миорах после выброса аммиака на молочном производстве
Сообщение о выбросе аммиака в цеху Полоцкого филиала ОАО "Молоко" города Миоры поступило днем 25 сентября в службу спасения Миорского районного отдела по ЧС, рассказали в Витебском областном управлении МЧС.
Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в результате разгерметизации сварного шва холодильной установки на участке от испарителя до влагораспределителя произошел выброс аммиака. Персонал субъекта самостоятельно покинул территорию предприятия, работа которого была временно приостановлена.
В 200 метрах от места происшествия расположена школа. Спасатели эвакуировали из нее в безопасное место 560 детей и 110 человек персонала.
В настоящее время чрезвычайная ситуация ликвидирована. В результате происшествия никто не пострадал. Причина ЧС устанавливается.
14:42 25/09/2019
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