Эхо Чернобыля? Гомельчанин нашел в сарае фонящие часы
24 сентября в 11-20 к гомельским спасателям обратился мужчина с просьбой проверить корабельные часы на наличие радиоактивного излучения.
В ходе разбирательства было установлено, что при наведении порядка в хозяйственной постройке родственников он обнаружил корабельные часы, которые решил передать в МЧС для проверки на наличие радиации.
Дозиметр показал, что показатели излучения незначительно превышают естественный фон. На расстоянии метра от часов они имеют естественное значение.
Угрозы заражения окружающей среды нет. Принимается решение о дальнейшем месте временного хранения часов и их утилизации.
12:49 25/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».