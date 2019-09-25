Будьте бдительны: Беларусбанк сообщает о новых телефонных мошенниках

В Беларусбанке приводят в пример один из случаев, о которых рассказали клиенты.





Человеку позвонили, представились сотрудником банка и сообщили, что в его личном кабинете находится заявка на кредит в 5000 рублей. Мошенник попросил предоставить паспортные данные клиента для отмены кредита.





К счастью, клиент данные не предоставил и разговор завершил. Это единственное верное решение, которое может принять человек, когда ему звонят с подобными просьбами.









Важно знать, что если заявку на кредит (в том числе через Интернет-банкинг, М-банкинг, сайт банка, инфокиоск, контакт-центр) вы не оформляли или направили ее по ошибке, сотрудники банка информацию личного характера (паспортные данные, номера счетов, остатки денежных средств на счетах и др.) не запрашивают.