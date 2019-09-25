Будьте бдительны: Беларусбанк сообщает о новых телефонных мошенниках
В сентябре в «Беларусбанк» обратились десятки клиентов, они рассказали о звонках мошенников, которые просили сообщить личные данные.
В Беларусбанке приводят в пример один из случаев, о которых рассказали клиенты.
Человеку позвонили, представились сотрудником банка и сообщили, что в его личном кабинете находится заявка на кредит в 5000 рублей. Мошенник попросил предоставить паспортные данные клиента для отмены кредита.
К счастью, клиент данные не предоставил и разговор завершил. Это единственное верное решение, которое может принять человек, когда ему звонят с подобными просьбами.
Важно знать, что если заявку на кредит (в том числе через Интернет-банкинг, М-банкинг, сайт банка, инфокиоск, контакт-центр) вы не оформляли или направили ее по ошибке, сотрудники банка информацию личного характера (паспортные данные, номера счетов, остатки денежных средств на счетах и др.) не запрашивают.
12:26 25/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».