Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Будьте бдительны: Беларусбанк сообщает о новых телефонных мошенниках

В сентябре в «Беларусбанк» обратились десятки клиентов, они рассказали о звонках мошенников, которые просили сообщить личные данные.

В Беларусбанке приводят в пример один из случаев, о которых рассказали клиенты. 

Человеку позвонили, представились сотрудником банка и сообщили, что в его личном кабинете находится заявка на кредит в 5000 рублей. Мошенник попросил предоставить паспортные данные клиента для отмены кредита. 

К счастью, клиент данные не предоставил и разговор завершил. Это единственное верное решение, которое может принять человек, когда ему звонят с подобными просьбами.


Важно знать, что если заявку на кредит (в том числе через Интернет-банкинг, М-банкинг, сайт банка, инфокиоск, контакт-центр) вы не оформляли или направили ее по ошибке, сотрудники банка информацию личного характера (паспортные данные, номера счетов, остатки денежных средств на счетах и др.) не запрашивают. 
Поделиться
Последние известия


Блоги
Анатолий Лебедько
Магiлёўскiя «#Бурбалкi» – о плачущем Марзалюке,...
Владимир Подгол
Журналистам цитаты учить и гарелочку пить.
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...
Уладзiмiр Някляеў
Предатели!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru