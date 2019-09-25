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Пласидо Доминго ушел из Метрополитен-опера из-за секс-скандала

Испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго ушел из Метрополитен-опера из-за сексуального скандала, в центре которого он оказался в прошлом месяце, об этом сообщает издание The Guardian.

Уход тенора

В среду появилось сообщение о том, что артист покинул Метрополитен-опера, где проработал 51 год, не выдержав давления из-за обвинений в домогательствах. В театре подтвердили, что Пласидо Доминго больше не будет выступать у них. За свою карьеру певец исполнил около 150 ведущих оперных партий и больше двух десятков раз открывал сезон в Метрополитен-опера.

25 сентября 78-летний тенор должен был исполнить ведущую партию на премьере оперы "Макбет" композитора Джузеппе Верди, но на сцену он не выйдет. "Мое участие в постановке отвлечет внимание от усердного труда моих коллег – как на сцене, так и за кулисами", – заявил Пласидо Доминго после генеральной репетиции.

Оперный секс-скандал

Напомним, в августе текущего года девять женщин обвинили тенора в сексуальных домогательствах. В начале сентября еще 11 женщин сообщили о недостойном поведении Пласидо Доминго. По их словам, оперный певец еще в 1980-е годы приставал к ним в гримерках. Некоторые женщины убеждены, что их карьера была разрушена после того, как они отказали ему в близости. 

Из-за скандала Оперный театр Далласа отменил гала-концерт Доминго, запланированный на 11 марта 2020 года.

Предстоящие выступления Пласидо Доминго на фоне обвинений его в харрасменте отменили Филадельфийский оркестр и Опера Сан-Франциско.
Источник: sputnik.by
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