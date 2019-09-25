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С ветерком не получится: скорость в населенных пунктах могут снизить до 50 км/ч

Министерство внутренних дел в рамках подготовки изменений в ПДД прорабатывает понижение ограничения скорости в населенных пунктах до 50 км/ч.

Об этом сообщается в ответе замначальника ГАИ МВД Андрея Чернявского на обращение граждан, поданное через сайт «Удобный город».



Ответ размещен на сайте petitions.by. Обращение, под которым подписалось 759 человек, было направлено в МВД 9 сентября. В петиции авторы предлагали установить ограничение скорости в населенных пунктах на уровне 50 км/ч. 

Отмечалось, что такая мера рекомендована ВОЗ и по данным организации позволяет на 40% сократить смертность при столкновении автомобилей и пешеходов. Ограничение в 50 км/ч действует в 97 странах.

Сейчас в Беларуси скорость в населенных пунктах ограничена 60 км/ч, однако, учитывая, что превышение менее чем на 10 км/ч чаще всего не ведет к штрафным санкциям, многие водители ездят быстрее.

Также в рамках изменений рассматривается дифференциация наказания в зависимости от степени опьянения, правила для электросамокатов и других персональных средств мобильности и другие.
Источник: reform.by
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