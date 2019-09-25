В клинике сделали аборт не той пациентке

В начале августа пациентка из Вьетнама на шестой неделе беременности пришла в одну из клиник города Сеул. Ей прописали уколы и направили в процедурную. Находившиеся там доктор и медсестра решили, что женщина пришла на аборт. Они не уточнили личность пациентки, вкололи ей анестетик и провели процедуру.









На следующий день женщина вернулась в медицинское учреждение с жалобами на кровотечение. Только тогда она узнала, что ее беременность прервали. Женщина обратилась в полицию.





В понедельник, 23 сентября, полицейские объявили, что на медсестру и доктора, которые провели процедуру, завели дело по статье о халатности. Вскоре оно будет передано в прокуратуру.



