В клинике сделали аборт не той пациентке
В Южной Корее женщине по ошибке сделали аборт после того, как перепутали ее с другой пациенткой. Об этом сообщает The Korean Herald.
В начале августа пациентка из Вьетнама на шестой неделе беременности пришла в одну из клиник города Сеул. Ей прописали уколы и направили в процедурную. Находившиеся там доктор и медсестра решили, что женщина пришла на аборт. Они не уточнили личность пациентки, вкололи ей анестетик и провели процедуру.
На следующий день женщина вернулась в медицинское учреждение с жалобами на кровотечение. Только тогда она узнала, что ее беременность прервали. Женщина обратилась в полицию.
В понедельник, 23 сентября, полицейские объявили, что на медсестру и доктора, которые провели процедуру, завели дело по статье о халатности. Вскоре оно будет передано в прокуратуру.
В Южной Корее легализовали аборты в апреле 2019 года, однако закон вступит в силу 31 декабря 2020 года. Согласно действующему законодательству, женщина может прервать беременность, только если ее изнасиловали или принудили к инцесту, если у нее или ее партнера есть определенные заболевания или если беременность угрожает ее здоровью и жизни, пишет lenta.ru
10:01 25/09/2019
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