Менеджер "Атомстройэкспорта" освобождён под залог

Дмитрия Зиновьева возбуждено уголовное дело, пишет Против начальника управления вентиляции и системы пожаротушения "Атомстройэкспорта"а возбуждено уголовное дело, пишет euroradio.fm





В отношении данного лица УСК по Гродненской области действительно расследуется уголовное дело по статье 252 (коммерческий подкуп) УК РБ. Отмечу, что вменяемые ему деяния связаны с нарушением порядка экономической деятельности, — сообщил Еврорадио начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Сергей Кабакович. — По данным следствия, мужчина не являлся должностным лицом, а был сотрудником организации. Он незаконно получал денежные средства за действия, связанные с ускоренным оформлением документов. К нему применена мера пресечения в виде залога.









О задержании Зиновьева стало известно накануне, но официального подтверждения этому не было. В дирекции БелАЭС Еврорадио подтвердили, что российский менеджер лишён доступа на строительную площадку.



