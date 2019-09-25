Менеджер "Атомстройэкспорта" освобождён под залог
Следственный комитет подтвердил задержание менеджера российского предприятия "Атомстройэкспорт", который работал на стройке Белорусской АЭС.
Против начальника управления вентиляции и системы пожаротушения "Атомстройэкспорта" Дмитрия Зиновьева возбуждено уголовное дело, пишет euroradio.fm
В отношении данного лица УСК по Гродненской области действительно расследуется уголовное дело по статье 252 (коммерческий подкуп) УК РБ. Отмечу, что вменяемые ему деяния связаны с нарушением порядка экономической деятельности, — сообщил Еврорадио начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Сергей Кабакович. — По данным следствия, мужчина не являлся должностным лицом, а был сотрудником организации. Он незаконно получал денежные средства за действия, связанные с ускоренным оформлением документов. К нему применена мера пресечения в виде залога.
О задержании Зиновьева стало известно накануне, но официального подтверждения этому не было. В дирекции БелАЭС Еврорадио подтвердили, что российский менеджер лишён доступа на строительную площадку.
Роман Васюкович
09:45 25/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».