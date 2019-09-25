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Менеджер "Атомстройэкспорта" освобождён под залог

Следственный комитет подтвердил задержание менеджера российского предприятия "Атомстройэкспорт", который работал на стройке Белорусской АЭС.

 Против начальника управления вентиляции и системы пожаротушения "Атомстройэкспорта" Дмитрия Зиновьева возбуждено уголовное дело, пишет euroradio.fm

В отношении данного лица УСК по Гродненской области действительно расследуется уголовное дело по статье 252 (коммерческий подкуп) УК РБ. Отмечу, что вменяемые ему деяния связаны с нарушением порядка экономической деятельности, — сообщил Еврорадио начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Сергей Кабакович. — По данным следствия, мужчина не являлся должностным лицом, а был сотрудником организации. Он незаконно получал денежные средства за действия, связанные с ускоренным оформлением документов. К нему применена мера пресечения в виде залога.


О задержании Зиновьева стало известно накануне, но официального подтверждения этому не было. В дирекции БелАЭС Еврорадио подтвердили, что российский менеджер лишён доступа на строительную площадку.
Роман Васюкович
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