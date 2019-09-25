Названы лучшие авиакомпании мира по версии пассажиров





Замыкает рейтинг японская All Nippon Airways (ANA). Также во вторую пятерку топа вошли британский лоукостер Jet2.com, новозеландская Air New Zealand, бразильская Azul и Southwest Airlines (США).





На пятой позиции японская Japan Airlines, четвертой - Emirates (ОАЭ). "Бронзу", исходя из уровня удовлетворенности клиентов, получила тайваньская EVA Air, "серебро" - катарская Qatar Airways.





Лидером рейтинга стала сингапурская Singapore Airlines.





В отдельных категориях эксперты отметили Emirates - за лучший салон первого класса, Qatar Airways - за лучший салон бизнес-класса, Air New Zealand - за лучший премиум-эконом, Singapore Airlines - за лучший эконом класс.



