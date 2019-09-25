«А если у меня четыре жены?» Может ли информация из компьютерных баз заменить перепись населения
Неужели во время переписи у белоруса могут записать четырех жен, в каких странах за отказ предоставить информацию упекут в тюрьму и могут ли компьютерные базы данных населения стать альтернативой обходу переписчиков?
На эти вопросы искал ответы корреспондент агентства «Минск-Новости», посетив лекцию «Белстат объяснит».
Наверное, никогда еще столь подробно представители Белстата не рассказывали о переписи населения. Причем перед аудиторией, состоящей из журналистов и любопытных, держала ответ главный куратор предстоящего события – заместитель председателя Национального статистического комитета Беларуси Жанна Василевская.
Первые государственные цензы (лат. census от censeo «делаю опись, перепись») проводились в Древнем Египте, Греции, Китае и Риме. Так, согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился во время общенародной переписи в Иудее при императоре Августе. Подчеркивая этот факт, благословление переписи в Беларуси выразили представители религиозных конфессий, с которыми руководство Белстата провело переговоры. Поддержали предстоящее событие и обещали содействие цыганский барон и посол Китая. К слову, представителей Поднебесной тоже перепишут. Некоторые из них не только учатся и временно работают в Беларуси, но и основательно обосновались.
Впервые белорусы были переписаны в 1897 г., когда в Российской империи проводилась первая всеобщая перепись населения. Сейчас перепись в Беларуси проводиться раз в 10 лет, однако ряд стран, среди которых Канада, Ирландия, Новая Зеландия и Австралия, считают жителей раз в 5 лет. Объясняется это тем, что граждане стали более мобильны и чаще трудятся за рубежом. К тому же прибывающие мигранты вынуждают власти отслеживать ситуацию и оперативно принимать решения.
ООН рекомендует проводить перепись раз в десятилетие, но большинству стран одновременно. Так данные о переписи могут быть сопоставимы во всем мире. Уже провели перепись 33 страны, 194 государства запланировали ее, и только 11 не собираются считать жителей (впрочем, эти данные уже могут быть не верны).
Из стран СНГ раньше Беларуси перепись проведет только Азербайджан (с 1 октября). Россия и Европа планируют собирать информацию о населении в 2020 г.
Как показывает практика, полученные данные могут сыграть определенную роль в принятии ряда государственных решений. Например, перепись 2009 г. выявила, что более 60% белорусских семей растят только одного ребенка. Она же обозначила проблему старения населения. Не случайно были приняты Национальная программа демографической безопасности (2011 – 2015 гг.). На смену ей пришла госпрограмма «Здоровье народа…» (2016-2020 гг.). Кроме того, государство вышло с инициативой материально поддерживать рождение третьего ребенка.
Нынешняя перепись кроме выявления размера семьи также позволит определить уровень образования населения. К сожалению, советские дипломы о высшем образовании не занесены в действующую электронную базу, и по данным, которыми располагает статистика, многие из нас как ни парадоксально – люди без образования. Кроме того, цифровой регистр населения Беларуси появился в 2013 году, а потому все несовершеннолетние, рожденные до этого года (за исключением тех, кто выезжал за границу и оформлял паспорт), не значатся в нем.
— «А вот если я не отвечу на вопросы переписчика?» – часто задают вопрос люди. Тогда у меня встречный вопрос, зачем вы спрашиваете, когда у вас построят детский сад или школу, или почему здесь плохая дорога, — рассуждает Ж.Василевская. – Ведь те вопросы о мобильности трудовых ресурсов, которые мы задаем в переписи, позволяют судить, что из пригорода население часто перемещается в Минск, а, значит, помимо дорожной инфраструктуры, возникает нагрузка на транспорт. Куда пустить маршрут, где построить бассейн, разбить парк и прочие вопросы, которые фигурируют в генпланах городов, собираются исходя из данных переписи. Так стоит ли ее игнорировать?
Кстати, в США данные переписи влияют на распределение мест в парламенте. В Канаде с 2002 г. учитывают однополые семьи. В Польше если соврать переписчику, можно оказаться в тюрьме, в Венгрии — получить крупный штраф.
В некоторых странах переписчики просто раздают, а затем собирают анкеты. В иных – ведут перепись сами. В части европейских стран используют электронные регистры населения. Однако, как показывает практика, компьютерные базы не дают полной статистической картины. Например, они не могут ответить на вопрос о составе семьи, тем более, если люди живут гражданским браком, о выезжающих на заработки. Мобильный телефон и банковская карта тоже не всегда становятся источником информации – бригада строителей, чтобы общаться с домом может использовать одну трубку на всех, а мать передать пластик студентке-дочери.
В Беларуси будет использоваться комбинированный метод переписи, т.е. вместо ожидания переписчиков, люди смогут прийти на переписные пункты самостоятельно. Кроме того, 34 % респондентов заявили, что готовы пройти интернет-перепись на сайте www.census.by (www.перепись.бел), а это тоже снизит нагрузку на переписчиков.
В нынешней переписи решено отказаться от бумажных переписных листов. Однако они будут у переписчиков на всякий случай. Например, граждане по религиозным убеждениям отказавшиеся от идентификационных номеров в паспортах будут переписаны на бумагу.
Отвечать придется на 49 вопросов, и идентификационный номер дает возможность на 25% сократить время переписи. Вводя его, на планшете переписчика автоматически заполняются сразу несколько граф из электронного реестра. Кстати, воспользоваться предыдущими собранными данными не получится – информация сразу же по интернету переносится на закрытый сервер Белстата. Поэтому даже если вы ошиблись, исправить информацию после отсылки переписчик не сможет, ее нужно корректировать в Белстате. Если злоумышленник попытается воспользоваться информацией с закрытого сервера, то часто вводимые идентификационные номера насторожат систему, и она их заблокирует. К тому же все планшеты оснащены геолокацией и позволяют отслеживать работу переписчика.
Интересно, что коллеги из Казахстана проверили переписную систему белорусов на предмет уже упоминавшейся ситуации: как быть если у мужа, скажем, четыре жены? Оказалось, что программа перепишет всех четырех дам, но одну из них сделает основной.
— Ну, правильно, она – главная жена, — удовлетворенно отметили они.
Вячеслав Белуга
08:58 25/09/2019
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