Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Куда чаще всего белорусы едут отдыхать

Стало известно, какие страны белорусы чаще выбирают для отдыха. В список стран-лидеров попали Египет, Турция, Украина, Болгария, Россия, Испания, Польша, Греция, Грузия и Черногория, информирует БЕЛТА.

pixabay.com

Стало известно, какие страны белорусы чаще выбирают для отдыха. В список стран-лидеров попали Египет, Турция, Украина, Болгария, Россия, Испания, Польша, Греция, Грузия и Черногория, информирует БЕЛТА.

В прошлом году в Египте отдыхали 212 тысяч белорусов (в 2017-м — почти 124 тысячи), в Турции — более 151 тысячи, в Украине — около 122 тысяч (в 2017 году — около 91 тысячи), в Болгарии — почти 50 тысяч (в 2017-м — более 62 тысяч), в Грузии — 16,4 тысячи (6,6 тысячи). Наши соотечественники посещали такие далекие страны, как Панама, Гватемала, Уганда, Гана.

Средняя продолжительность пребывания белорусских туристов за рубежом составила 8 дней.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Анатолий Лебедько
Магiлёўскiя «#Бурбалкi» – о плачущем Марзалюке,...
Владимир Подгол
Журналистам цитаты учить и гарелочку пить.
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...
Уладзiмiр Някляеў
Предатели!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru