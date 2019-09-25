Куда чаще всего белорусы едут отдыхать
Стало известно, какие страны белорусы чаще выбирают для отдыха. В список стран-лидеров попали Египет, Турция, Украина, Болгария, Россия, Испания, Польша, Греция, Грузия и Черногория, информирует БЕЛТА.
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Стало известно, какие страны белорусы чаще выбирают для отдыха. В список стран-лидеров попали Египет, Турция, Украина, Болгария, Россия, Испания, Польша, Греция, Грузия и Черногория, информирует БЕЛТА.
В прошлом году в Египте отдыхали 212 тысяч белорусов (в 2017-м — почти 124 тысячи), в Турции — более 151 тысячи, в Украине — около 122 тысяч (в 2017 году — около 91 тысячи), в Болгарии — почти 50 тысяч (в 2017-м — более 62 тысяч), в Грузии — 16,4 тысячи (6,6 тысячи). Наши соотечественники посещали такие далекие страны, как Панама, Гватемала, Уганда, Гана.
Средняя продолжительность пребывания белорусских туристов за рубежом составила 8 дней.
08:37 25/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».