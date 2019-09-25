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Мужчина подозревается в убийстве 35-летней киевлянки, пишет gomel.today





В середине августа в Русановском канале в Киеве и других местах были обнаружены черные полиэтиленовые пакеты с человеческими останками. В результате оперативно-розыскных мероприятий личность жертвы была установлена, а по подозрению в совершении убийства был задержан знакомый женщины. Им оказался 38-летний холостяк, уроженец Гомеля, имеющий гражданство Украины, до задержания он работал ветеринарным врачом 1 категории в Киевской городской больнице ветеринарной медицины.





«Сильным новостям» стали известны подробности этого жуткого преступления.





По данным следствия, мужчина пригласил к себе домой знакомую с целью «отдыха и приема алкогольных напитков». Поздней ночью, когда пара находилась в спальне, между ними возникла ссора. Ветеринар подошел к шкафу, взял нож и совершил один тычковый удар в правый глаз женщины. Жертва потеряла сознание и упала на диван. Затем, как сообщается в материалах дела, уроженец Гомеля, «осознавая характер своих противоправных действий и факт убийства, решил уничтожить следы преступления, в связи с чем отнес тело в ванную комнату, где в дальнейшем, используя кухонный нож, топорик и ножовку по металлу поочередно отделил части тела жертвы». Потом убийца сложил останки в мешки и в несколько приемов вынес их из квартиры.





Сразу после задержания мужчины, следствие обратилось в суд с ходатайством о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей. Адвокат и подозреваемый возражали и просили ограничиться домашним арестом. Защитник заявил, что его клиент не помнит обстоятельств совершенного преступления, а помнит только расчленение тела. Он не исключал, что убил кто-то другой. Ветеринар свою вину признал, но заметил, что не помнит полностью обстоятельств совершения преступления, поскольку был в состоянии алкогольного опьянения, и скрываться от следствия не будет.





Суд решил арестовать подозреваемого на 60 суток. В ходе следствия было принято решение проверить ветеринара на вменяемость. Психиатрам предстоит ответить на два десятка вопросов. От их заключения зависит дальнейшая судьба мужчины. Пока же ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.



