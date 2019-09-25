Суд в Германии признал похмелье болезнью





Эта проблема встала перед судьями во Франкфурте после того, как истец заявил, что компания, предлагающая антипохмельные шоты и порошки для разведения водой, незаконно заявляла о лечебных свойствах этих продуктов.





В постановлении вышестоящей инстанции говорилось, что информация о пищевых продуктах не должна приписывать им свойства, позволяющие предотвращать или лечить болезни, а также создавать впечатление, что они обладают такими свойствами.





Суд признал, что под болезнью следует понимать любые, даже небольшие или временные нарушения нормального функционирования организма, включая усталость, тошноту и головные боли, избавление от которых, как обещала компания, могут обеспечить ее продукты.



