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Суд в Германии признал похмелье болезнью

Немецкий суд в опубликованном в понедельник постановлении признал, что похмелье — это болезнь.


Эта проблема встала перед судьями во Франкфурте после того, как истец заявил, что компания, предлагающая антипохмельные шоты и порошки для разведения водой, незаконно заявляла о лечебных свойствах этих продуктов.

В постановлении вышестоящей инстанции говорилось, что информация о пищевых продуктах не должна приписывать им свойства, позволяющие предотвращать или лечить болезни, а также создавать впечатление, что они обладают такими свойствами.

Суд признал, что под болезнью следует понимать любые, даже небольшие или временные нарушения нормального функционирования организма, включая усталость, тошноту и головные боли, избавление от которых, как обещала компания, могут обеспечить ее продукты.
Oxu.az
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