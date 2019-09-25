В Вене ищут белоруса, подозреваемого в ограблении ювелирного магазина

Утром 23 сентября был ограблен ювелирный магазин на окраине австрийской столицы. Двое мужчин разбили витрину, сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. Владелец магазина и его дочь, которые находились в это время в помещении, получили в результате нападения травмы. Злоумышленники собрали драгоценности и уехали на припаркованном неподалеку автомобиле.





Позже полиция нашла брошенный автомобиль грабителей недалеко от Праги. Он зарегистрирован на гражданина Беларуси Эдуарда Ждановича. Его фото опубликовано в австрийских СМИ, мужчина объявлен в международный розыск.







