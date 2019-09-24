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Скандал с опасным лекарством во Франции дошел до суда. Фармкомпанию обвиняют в гибели людей

Во Франции начался громкий судебный процесс над фармацевтическим гигантом Servier, которого обвиняют в непредумышленном убийстве из-за препарата для больных диабетом с избыточным весом. Суду предстоит выяснить, несет ли ответственность фармкомпания за смерти по меньшей мере 500 человек, принимавших Mediator.

Скандал с опасным лекарством во Франции дошел до суда. Фармкомпанию обвиняют в гибели людей
Как утверждает сторона обвинения, Servier не предупреждала пациентов о побочных эффектах и возможном летальном исходе от приема препарата. Mediator, разработанный в середине 70-х годов, изначально предназначался для диабетиков, страдающих излишним весом. Позднее его стали выписывать всем желающим похудеть для подавления аппетита.

Согласно сообщению ВВС, авторы независимых исследований предполагают, что число умерших после приема Mediator может быть выше - до 2 тысяч человек. Лекарство не продается во Франции с 2009 года, на тот момент препарат был изъят из продажи в США, Испании и Италии.

Сама фармкомпания с цифрами не согласна и заявляет, что есть лишь три подтвержденных случая смерти из-за Mediator. В остальных случаях речь идет о других проблемах, от которых страдали пациенты, считает Servier. Компания также отрицает, что врала о побочных эффектах, говоря, что не знала о проблемах.

Помимо сотрудников гиганта фарминдустрии и ее девяти "дочек", на скамье подсудимых - несколько членов французского фармацевтического регулятора - Национального агентства по безопасности лекарственных средств (ANSM).


Сговор в фарминдустрии?


Суду предстоит также выяснить, почему лекарство так долго оставалось в свободной продаже, несмотря на появившиеся сомнения в безопасности препарата и предупреждения врачей о серьезных побочных эффектах задолго до его запрета. Процесс, в котором принимают участие 2600 истцов, 21 ответчик, 376 адвокатов и сотни свидетелей, продлится до апреля 2020 года.

Адвокаты истцов заявляют, что компания десятилетиями намеренно вводила пациентов в заблуждение, чему потакали регуляторы.

Servier также обвиняется в том, что компания заработала не менее миллиарда евро на продаже этого лекарства.

"Хорошо, что начался суд. Наконец мы увидим завершение этого ужасного скандала", - сказала в интервью агентству Рейтер врач-пульмонолог Ирен Фрашон, которая первой обнародовала сообщения о побочных эффектах препарата.

Фрашон изучила медицинские данные пациентов по всей Франции и пришла к выводу, что Mediator плохо влияет на сердце. Было проведено еще несколько исследований, после чего лекарство было запрещено.

К тому времени препарат приняли около пяти миллионов человек.

На сайте фармкомпании говорится, что Servier предложила выплатить компенсации более 3700 пострадавшим на сумму в 164,4 н евро, 132 млн евро уже были выплачены.
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