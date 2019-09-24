Эстония вернула пошлину за долгосрочные визы для граждан Беларуси
Льготу отменили, поскольку 90% граждан Украины и Беларуси приезжают в Эстонию для работы.
Правительство Эстонии решило отменить практику предоставления гражданам Украины и Беларуси бесплатных долгосрочных виз.
Соответствующее решение было принято на заседании во вторник, 24 сентября, передает Интерфакс-Украина.
В правительстве объяснили, что льготу отменили, поскольку 90% граждан Украины и Беларуси, которые ходатайствует о получении долгосрочной визы, приезжают в Эстонию для работы.
«Поскольку с июня 2017 года для въезда в Европейский Союз гражданам Украины с биометрическими паспортами виза не требуется, а бесплатная долгосрочная виза в основном выдается для работы, наличие исключения для граждан Украины при взимании госпошлины больше не обосновано», — пояснила представитель МИД Эстонии Лийза Тоотс, передает ERR.ee.
Эстония отменила пошлину за долгосрочную визу в январе 2010 года для граждан Украины, в феврале 2011 года — для граждан Беларуси.
20:21 24/09/2019
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