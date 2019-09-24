Белорусские военные выложили свой инвентарь в «разобранном» виде для международного флешмоба
Специалисты Вооруженных сил приняли участие в международном флешмобе Tetris Challenge. Фото появилось в официальном телеграм-канале Министерства обороны РБ.
Фото: Министерство обороны РБ
В комментарии к снимку сказано: «На фото — военный вертолет Ми-8 МТВ-5 с медицинским модулем.
Команда: экипаж и бригада врачей.
В таком вертолете армейские медики могут проводить реанимацию, стабилизировать состояние и транспортировать одновременно двух пациентов в тяжелом состоянии».
Суть Tetris Challenge состоит в том, что спасатели, медики и полицейские аккуратно раскладывают возле служебных автомобилей свое оборудование так, чтобы получился прямоугольник, а затем сами укладываются рядом.
Как мы писали ранее, подобный вид съемки называется ноллинг. Это метод организации пространства путем упорядочивания разных предметов параллельно и под углом 90 градусов. В ноябре 2018 года аналогичный прием использовала полицейская служба Новой Зеландии.
Ранее в этом флешмобе поучаствовало Минское городское управление МЧС, которое приняло вызов от оперативной бригады электросетей Минска.
Кроме того, не так давно свои фото выложили специалисты ГПО Белэнерго.
Фото: @belenergo_by / Twitter
А также МЧС Беларуси.
Фото: @112by / Twitter
Источник: 42.TUT.BY
19:12 24/09/2019
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